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Культура
 14.06.2018 06:06

В Волгограде «Ералаш» снимет юмористические сюжеты про футбол


Съемки очередных серий Ералаша пройдут в Волгограде в июне, а центральной  темой  юмористических сюжетов станет футбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в продюсерском центре  «Студии Ералаш – Волгоград»,  режиссеры выбрали у авторов по всей России самые искрометные сценарии и намерены снять целую серию спортивных историй. В кинопроизводство будут включены нескончаемые анекдотичные истории про болельщиков и кумиров, группы поддержки футбольных команд и комические недоразумения между тренером и игроками. Съёмки пройдут на футбольных полях города, а также  в раздевалках и на трибунах  стадиона. 

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Общество 14.06.2018 07:37

У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected] 
Прочитана: 1384 раз
Культура 14.06.2018 04:34

Сегодня в Волгограде в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу состоится акция «Футбольная ночь». Она начнется с открытия выставки современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее изобразительных искусств имени Машкова, будут представлены произведения современного искусства: более 100 работ со всей страны. Состоится презентация новой песни, созданной волгоградскими музыкантами специально к спортивному празднику. Зрителей также ждут видеоинсталляция в окнах выставочного зала музея, в которую войдут выставка-конкурс рисунка на темы «Спорт» и «Футбол», виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений...
Прочитана: 577 раз
Спорт 13.06.2018 21:32

Контракт c семью новыми футболистами команды “Ротор-Волгоград” будет подписан завтра. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, это произойдет в Абрау-Дюрсо, где команда находится на сборах. Фамилии новых игроков пока не разглашаются. Однако известно, что на просмотре в команде находится много претендентов. Уже 16 июня там пройдет контрольная встреча с майкопской "Дружбой", а 17 числа волгоградцы встретятся с новороссийской командой "Черноморец".
Прочитана: 3906 раз
Экология 13.06.2018 20:50

В Красноармейском районе Волгограда на  проспекте Столетова 2, 2а вновь горели отходы на мусорной площадке. Как сообщили ИА «Высота 102» жители,  возгорание произошло накануне, но такие случаи не единичны.  По словам руководителя региональной общественной организации «Зеленый патруль» Ярослава Князева, во время экологических рейдов эта и другие площадки уже попадали в поле зрения общественников, так как систематически мусор с...
Прочитана: 1603 раз
Аналитика 13.06.2018 20:34

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде открыт городской пресс-центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 - для работы журналистов созданы все условия. Трагедия в акватории Волги: коллеги, друзья и родственники прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана. Волгоградцы по достоинству оценили новый парк у Мамаева кургана: центром притяжения стал фонтан. Год без газа: жители «треснувшего» дома на улице Невской постепенно возвращаются к цивилизации. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 15224 раз
Политика 13.06.2018 18:39

В сентябре 2012 года Волгоград официально был выбран  одним из российских городов-участников, где должны  пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Но еще 6 мая 2011 года, ровно семь лет назад, президент Владимир Путин на пленарном заседании межрегиональной конференции партии "Единая Россия" заявил, что Волгоград примет чемпионат мира по футболу и сказал ставшую легендарной фразу: "Где выигрывать, как не на сталинградской земле?". Город встретил это известие разбитыми дорогами, старым стадионом  заросшими сорняками парками. Чего уж греха таить, не все верили в то, что Волгоград сможет кардинально преобразиться, что здесь появятся ровные  магистрали, чудо-стадион, современный аэропорт. И это все удалось...
Прочитана: 7880 раз
Общество 13.06.2018 18:37

Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd» В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018 по футболу. Они изданы на пяти языках - русском, английском, немецком, французском, испанском, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.  Представлена самая актуальная информация для туристов, в том числе — футбольных болельщиков: как добраться до города, проехать до главных спортивных объектов, что посмотреть, какие культурные мероприятия посетить, где поесть и остановиться, что купить на память о Волгограде. Отмечены самые интересные туристические объекты, пешеходные экскурсии по центру города, поездки в природные парки региона, гастрономические и развлекательные туры. Присутствует информация о...
Прочитана: 1746 раз
Расследования 13.06.2018 17:26

К реальным срокам заключения за организацию нелегальных казино приговорил Волгоградский областной суд Сергея Яшкина, Дмитрия Кортунова и Александра Мульганова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, было доказано, что с июля 2014 по январь 2016 года преступное трио под руководством Яшкина организовало сеть подпольных игровых клубов на территории Урюпинска.  Так, областная судебная инстанция, рассматривая апелляцию прокурора, заменила 300-тысячные штрафы, назначенные Урюпинским городским судом. Тогда горсуд  исключил из квалификации обвинения, то, что преступление совершалось в составе организованной группы. Поэтому и был вынесен более мягкий приговор. На сей раз приговор вынесен с учетом этого факта. Теперь Яшкину...
Прочитана: 2154 раз
Газетный киоск 13.06.2018 17:03

Трагедия в Волгограде: За вождение плавсредств в пьяном виде будет грозить тюрьма «Парламентская газета», 13 июня 2018 г., в сокращении. Катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня с нарушением запретов и правил. Законодатели считают подобные ситуации недопустимыми и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Виновником катастрофы, по предварительным данным, стал капитан судна Дмитрий Хахалев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по информации следствия, катамаран не был зарегистрирован и с 2017 года не стоял на соответствующем учёте. К тому же в день трагедии на нём находились 16 человек при разрешённой вместимости в 12 пассажиров. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений...
Прочитана: 3198 раз
Общество 13.06.2018 16:32

В Калачевском районе  Волгоградской области чиновники отказали многодетной семье в постановке на учет как нуждающейся в жилье, забыв разделить их общие квадратные метры на всех членов. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, чиновники посчитали только квадратные метры за отцом семейства. От родителей 34-летнему  жителю Калачевского района досталась в собственность треть жилого дома - это 26 кв. м.  Чиновники администрации Советского сельского поселения без всяких  арифметических действий вынесли вердикт – за собственником больше учетных 15 кв метров, значит, в жилье не нуждается. О том, что в семье помимо главы есть еще супруга и трое детей, чиновникам напомнили в...
Прочитана: 1485 раз
Общество 13.06.2018 15:39

В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытных Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда нашла нарушения в закупке по организации питания в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период 2018 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, сегодня, вместо того, чтобы заниматься проведением итоговых экзаменов в школах и организацией отдыха детей в пришкольных лагерях, директора школ  заняты совсем другой работой. Они собирают справки, пишут объяснительные по требованию прокуратуры района. Предмет претензий – прошедший конкурс на организацию питания. Под прицелом прокурорских сотрудников оказались директора 21 образовательного учреждения, которые не успевают откликаться на депеши надзорного органа о предоставлении необходимой для расследования информации. «Такое ощущение, что мы...
Прочитана: 10126 раз
Расследования 13.06.2018 15:29

К семи годам колонии общего режима приговорил сегодня Центральный районный суд Волгограда риэлтора Нину Филатову. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района. Подсудимая, которая находилась под подпиской о невыезде, на финальное заседание суда не явилась. Поэтому суд объявил ее в федеральный розыск. Судом установлено, что в период 2009 по 2012  годы Филатова, представляясь риелтором, похитила у 11 горожан 2,3 млн рублей...
Прочитана: 1640 раз
Экономика 13.06.2018 15:04

В Волгограде цены на бензин замерли по стойке "смирно" Цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по городу Волгограду, остались  на прежнем уровне по отношению к предыдущей регистрации. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102»  в волгоградском облстате, стоимость дизельного топлива составила 43 руб. 94 коп. за литр, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) -  42,17 руб., АИ-95 - 45,94 руб., АИ-98 - 51,47 руб. За период после последней регистрации стоимость не изменилась ни на копейку. В Волгоградстате последнее исследование рынка цен на нефтепродукты проводили через два дня после прямой линии с президентом России, во время которой Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на...
Прочитана: 3518 раз
Общество 13.06.2018 14:14

В больнице осталась одна пострадавшая в столкновении плавучей дачи и сухогруза в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, пациентка находится в больнице скорой медицинской помощи №25,  ее состояние стабильно и жизни женщины  ничего не угрожает. По сведениям информагентства, после катастрофы на воде в медучреждение с гипертоническим кризом и  стрессовым расстройством были госпитализирован Дмитрий Детистов, а также  Анна Шкуренко и Ольга Иванова. У женщин врачи диагностировали переохлаждение. Напомним, в понедельник 11 июня около десяти часов вечера плавучая дача  модели “Елань-12” столкнулась с сухогрузом “Капитан Вечеркин”. Это произошло напротив памятника “Гаситель”.  В результате трагедии огибли 11 человек....
Прочитана: 5618 раз
Общество 13.06.2018 13:32

В Волгоградской области хоронить погибших в речной катастрофе будут до конца недели Сегодня в Волгограде прошли первые похороны погибших при столкновении катамарана и баржи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ритуальном зале «Память» сегодня до конца дня простятся с пятью жертвами страшной аварии. Среди них – сотрудники ГИБДД Виталий  Неграш и Александр Алифашкин. Еще одну жертву речной катастрофы похоронят в Калачевском районе Волгоградской области. Предположительный виновник аварии – Дмитрий Хахалев – будет похоронен в пятницу на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.  В настоящее время психологическую помощь родственникам погибших  оказывают специалисты Южного регионального центра МЧС.  Напомним, трагедия на Волге произошла вечером 11 июня. В результате столкновения катамарана «Елань-12»...
Прочитана: 5429 раз


14 июня 07:37
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