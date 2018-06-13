«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана







Смотрите сегодня в программе: в Волгограде открыт городской пресс-центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 - для работы журналистов созданы все условия. Трагедия в акватории Волги: коллеги, друзья и родственники прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана. Волгоградцы по достоинству оценили новый парк у Мамаева кургана: центром притяжения стал фонтан. Год без газа: жители «треснувшего» дома на улице Невской постепенно возвращаются к цивилизации.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.