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Аналитика
 13.06.2018 20:34

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана



Смотрите сегодня в программе: в Волгограде открыт городской пресс-центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 - для работы журналистов созданы все условия. Трагедия в акватории Волги: коллеги, друзья и родственники прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана. Волгоградцы по достоинству оценили новый парк у Мамаева кургана: центром притяжения стал фонтан. Год без газа: жители «треснувшего» дома на улице Невской постепенно возвращаются к цивилизации.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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Спорт 13.06.2018 21:32

Контракт c семью новыми футболистами команды “Ротор-Волгоград” будет подписан завтра. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, это произойдет в Абрау-Дюрсо, где команда находится на сборах. Фамилии новых игроков пока не разглашаются. Однако известно, что на просмотре в команде находится много претендентов. Уже 16 июня там пройдет контрольная встреча с майкопской "Дружбой", а 17 числа волгоградцы встретятся с новороссийской командой "Черноморец".
Прочитана: 332 раз
Экология 13.06.2018 20:50

В Красноармейском районе Волгограда на  проспекте Столетова 2, 2а вновь горели отходы на мусорной площадке. Как сообщили ИА «Высота 102» жители,  возгорание произошло накануне, но такие случаи не единичны.  По словам руководителя региональной общественной организации «Зеленый патруль» Ярослава Князева, во время экологических рейдов эта и другие площадки уже попадали в поле зрения общественников, так как систематически мусор с этих территорий не вывозится. ...
Прочитана: 495 раз
Политика 13.06.2018 18:39

В сентябре 2012 года Волгоград официально был выбран  одним из российских городов-участников, где должны  пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Но еще 6 мая 2011 года, ровно семь лет назад, президент Владимир Путин на пленарном заседании межрегиональной конференции партии "Единая Россия" заявил, что Волгоград примет чемпионат мира по футболу и сказал ставшую легендарной фразу: "Где выигрывать, как не на сталинградской земле?". Город встретил это известие разбитыми дорогами, старым стадионом  заросшими сорняками парками. Чего уж греха таить, не все верили в то, что Волгоград сможет кардинально преобразиться, что здесь появятся ровные  магистрали, чудо-стадион, современный аэропорт. И это все удалось...
Прочитана: 6129 раз
Общество 13.06.2018 18:37

Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd» В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018 по футболу. Они изданы на пяти языках - русском, английском, немецком, французском, испанском, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.  Представлена самая актуальная информация для туристов, в том числе — футбольных болельщиков: как добраться до города, проехать до главных спортивных объектов, что посмотреть, какие культурные мероприятия посетить, где поесть и остановиться, что купить на память о Волгограде. Отмечены самые интересные туристические объекты, пешеходные экскурсии по центру города, поездки в природные парки региона, гастрономические и развлекательные туры. Присутствует информация о...
Прочитана: 1035 раз
Расследования 13.06.2018 17:26

К реальным срокам заключения за организацию нелегальных казино приговорил Волгоградский областной суд Сергея Яшкина, Дмитрия Кортунова и Александра Мульганова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, было доказано, что с июля 2014 по январь 2016 года преступное трио под руководством Яшкина организовало сеть подпольных игровых клубов на территории Урюпинска.  Так, областная судебная инстанция, рассматривая апелляцию прокурора, заменила 300-тысячные штрафы, назначенные Урюпинским городским судом. Тогда горсуд  исключил из квалификации обвинения, то, что преступление совершалось в составе организованной группы. Поэтому и был вынесен более мягкий приговор. На сей раз приговор вынесен с учетом этого факта. Теперь Яшкину...
Прочитана: 1355 раз
Общество 13.06.2018 17:07

У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected] 
Прочитана: 1035 раз
Газетный киоск 13.06.2018 17:03

Трагедия в Волгограде: За вождение плавсредств в пьяном виде будет грозить тюрьма «Парламентская газета», 13 июня 2018 г., в сокращении. Катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня с нарушением запретов и правил. Законодатели считают подобные ситуации недопустимыми и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Виновником катастрофы, по предварительным данным, стал капитан судна Дмитрий Хахалев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по информации следствия, катамаран не был зарегистрирован и с 2017 года не стоял на соответствующем учёте. К тому же в день трагедии на нём находились 16 человек при разрешённой вместимости в 12 пассажиров. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений...
Прочитана: 2163 раз
Общество 13.06.2018 16:32

В Калачевском районе  Волгоградской области чиновники отказали многодетной семье в постановке на учет как нуждающейся в жилье, забыв разделить их общие квадратные метры на всех членов. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, чиновники посчитали только квадратные метры за отцом семейства. От родителей 34-летнему  жителю Калачевского района досталась в собственность треть жилого дома - это 26 кв. м.  Чиновники администрации Советского сельского поселения без всяких  арифметических действий вынесли вердикт – за собственником больше учетных 15 кв метров, значит, в жилье не нуждается. О том, что в семье помимо главы есть еще супруга и трое детей, чиновникам напомнили в...
Прочитана: 1159 раз
Общество 13.06.2018 15:39

В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытных Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда нашла нарушения в закупке по организации питания в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период 2018 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, сегодня, вместо того, чтобы заниматься проведением итоговых экзаменов в школах и организацией отдыха детей в пришкольных лагерях, директора школ  заняты совсем другой работой. Они собирают справки, пишут объяснительные по требованию прокуратуры района. Предмет претензий – прошедший конкурс на организацию питания. Под прицелом прокурорских сотрудников оказались директора 21 образовательного учреждения, которые не успевают откликаться на депеши надзорного органа о предоставлении необходимой для расследования информации. «Такое ощущение, что мы...
Прочитана: 8839 раз
Расследования 13.06.2018 15:29

К семи годам колонии общего режима приговорил сегодня Центральный районный суд Волгограда риэлтора Нину Филатову. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района. Подсудимая, которая находилась под подпиской о невыезде, на финальное заседание суда не явилась. Поэтому суд объявил ее в федеральный розыск. Судом установлено, что в период 2009 по 2012  годы Филатова, представляясь риелтором, похитила у 11 горожан 2,3 млн рублей...
Прочитана: 1239 раз
Экономика 13.06.2018 15:04

В Волгограде цены на бензин замерли по стойке "смирно" Цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по городу Волгограду, остались  на прежнем уровне по отношению к предыдущей регистрации. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102»  в волгоградском облстате, стоимость дизельного топлива составила 43 руб. 94 коп. за литр, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) -  42,17 руб., АИ-95 - 45,94 руб., АИ-98 - 51,47 руб. За период после последней регистрации стоимость не изменилась ни на копейку. В Волгоградстате последнее исследование рынка цен на нефтепродукты проводили через два дня после прямой линии с президентом России, во время которой Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на...
Прочитана: 2752 раз
Общество 13.06.2018 14:14

В больнице осталась одна пострадавшая в столкновении плавучей дачи и сухогруза в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, пациентка находится в больнице скорой медицинской помощи №25,  ее состояние стабильно и жизни женщины  ничего не угрожает. По сведениям информагентства, после катастрофы на воде в медучреждение с гипертоническим кризом и  стрессовым расстройством были госпитализирован Дмитрий Детистов, а также  Анна Шкуренко и Ольга Иванова. У женщин врачи диагностировали переохлаждение. Напомним, в понедельник 11 июня около десяти часов вечера плавучая дача  модели “Елань-12” столкнулась с сухогрузом “Капитан Вечеркин”. Это произошло напротив памятника “Гаситель”.  В результате трагедии огибли 11 человек....
Прочитана: 5198 раз
Общество 13.06.2018 13:32 (Обновлено: 13.06.2018 17:18)

В Волгоградской области хоронить погибших в речной катастрофе будут до конца недели Сегодня в Волгограде прошли первые похороны погибших при столкновении катамарана и баржи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ритуальном зале «Память» сегодня до конца дня простятся с пятью жертвами страшной аварии. Среди них – сотрудники ГИБДД Виталий  Неграш и Александр Алифашкин. Еще одну жертву речной катастрофы похоронят в Калачевском районе Волгоградской области. Предположительный виновник аварии – Дмитрий Хахалев – будет похоронен в пятницу на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.  В настоящее время психологическую помощь родственникам погибших  оказывают специалисты Южного регионального центра МЧС.  Напомним, трагедия на Волге произошла вечером 11 июня. В результате столкновения катамарана «Елань-12»...
Прочитана: 4813 раз
Общество 13.06.2018 13:16

Максимальная средняя цена на краткосрочную аренду квартир  в Волгограде в среднем составила 21 933 рублей в сутки, что в 5 раз выше «обычных» ставок. Далее следуют Саранск (17 954 руб.) и Самара (16 220 руб.). Москва не вошла в тройку самых дорогих городов, что обусловлено большим количеством предложений и высокой конкуренцией: средняя ставка к Чемпионату составила 12 216 рублей. При этом стоимость некоторых вариантов жилья в отдельных городах-участниках достигает 200 000 рублей в сутки.  Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений Avito, несмотря на значительный рост цен на жилье, треть россиян (33%), отправляющихся на матчи в другие...
Прочитана: 1723 раз
Общество 13.06.2018 12:28

В Волгограде координатору штаба Навального утяжелят статью за раскрашенную "Родину-мать" Более тяжкое обвинение грозит Алексею Волкову, “раскрасившему”  лицо “Родины-матери” зеленкой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня  президиум судебной инстанции подтвердил ранее принятые решения о возвращении дела прокурору  для предъявления более серьезного обвинения. Напомним, ранее  Волкова обвиняли по статье 354-1 УК РФ “Реабилитация нацизма”.  По мнению областного суда, ему должно быть предъявлено более тяжкое обвинение -  “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения” (статья 244 УК РФ). Напомним, весной прошлого года в соцсети появились фотографии скульптуры “Родина-мать зовет!”, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали...
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