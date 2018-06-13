



«Парламентская газета», 13 июня 2018 г., в сокращении.

Катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня с нарушением запретов и правил. Законодатели считают подобные ситуации недопустимыми и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Виновником катастрофы, по предварительным данным, стал капитан судна Дмитрий Хахалев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по информации следствия, катамаран не был зарегистрирован и с 2017 года не стоял на соответствующем учёте. К тому же в день трагедии на нём находились 16 человек при разрешённой вместимости в 12 пассажиров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников предложил поставить вопрос о кратном увеличении штрафов за нарушения водных прогулок, а за вождение маломерных судов в пьяном виде ввести более жёсткие наказания, вплоть до уголовной ответственности. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова напомнила, что предпринимательская деятельность в сфере перевозки пассажиров с использованием маломерных судов требует от перевозчика выполнения ряда требований: постановку судов на классификационный учёт, их государственную регистрацию и получение лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом.

«Поправки в закон, который одобрен Советом Федерации, делают эти меры обязательными. Маломерное судно должно в обязательном порядке быть зарегистрировано и только тогда эксплуатироваться. Не исполнение этого требования может привести к несоблюдению правил безопасности, в том числе и к трагедиям. …Кроме того, законом предусмотрена ответственность должностных лиц, которые выпустили на воду судно без регистрации. «Чтобы не повторялись подобные случаи, необходимо строго следить за исполнением законодательства», — убеждена сенатор.

В свою очередь, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв считает, что существующих мер ответственности за нарушение правил водных прогулок достаточно, однако крайне важно проводить воспитательную работу среди населения по соблюдению правил пользования транспортными средствами — причём с самых ранних лет. «Каждый из нас как гражданин России должен соблюдать существующие правила, — уверен законодатель. — Речь идёт о дисциплине и ответственности граждан, которые управляют транспортным средством повышенной опасности. Уважение к правилам надо воспитывать, начиная с детского сада».

В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте СК России продолжают работать на месте происшествия, а расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Кроме того, стало известно о задержании владельца лодочной станции, позволившего катамарану выйти в акваторию Волги. По мнению сотрудников Следственного комитета, 47-летний гендиректор ООО «Пристань» не попытался помешать выходу катамарана в акваторию реки. Власти региона после катастрофы приняли решение проверить весь водный транспорт Волгоградской области на соответствие правилам и технике безопасности.

Подробности https://www.pnp.ru/social/za-vozhdenie-plavsredstv-v-pyanom-vide-budet-grozit-tyurma.html



