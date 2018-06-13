В Волгоградской области чиновники "лишили" многодетного отца жены и детей

В Калачевском районе Волгоградской области чиновники отказали многодетной семье в постановке на учет как нуждающейся в жилье, забыв разделить их общие квадратные метры на всех членов. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, чиновники посчитали только квадратные метры за отцом семейства. От родителей 34-летнему жителю Калачевского района досталась в собственность треть жилого дома - это 26 кв. м. Чиновники администрации Советского сельского поселения без всяких арифметических действий вынесли вердикт – за собственником больше учетных 15 кв метров, значит, в жилье не нуждается. О том, что в семье помимо главы есть еще супруга и трое детей, чиновникам напомнили в прокуратуре. По закону вся общая площадь сначала суммируется, а потом делиться на каждого члена в равных долях. В ходе прокурорской проверки было установлено, что матери семейства в Воронеже родители «отписали» четвертую часть квартиры – это меньше 15 кв. метров. Получается, что на каждого члена семьи в сумме приходится чуть больше 8 кв. метров. По итогам проверки прокуратурой Калачевского района опротестовано постановление об отказе многодетной семье в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Также прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений. Специалист администрации Советского сельского поселения Калачевского района, допустившая данные нарушения, по представлению прокурора привлечена к дисциплинарной ответственности.



