|Общество
|13.06.2018 15:37
На стадионе «Волгоград Арена» во время ЧМ-2018 курение строго запрещено
На время проведения в Волгограде Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, будет обеспечена среда, свободная от табачного дыма. Курение запрещено внутри периметра контроля билетов и периметра безопасности стадиона. По информации Оргкомитета ЧМ по футболу FIFA 2018 в России, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, - чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ станет первым в истории FIFA полностью свободным от табачного дыма. Все стадионы турнира отказались от оборудования зон для курения.
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Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|13.06.2018 17:07
У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected]
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|Газетный киоск
|13.06.2018 17:03
«Парламентская газета», 13 июня 2018 г., в сокращении. Катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня с нарушением запретов и правил. Законодатели считают подобные ситуации недопустимыми и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Виновником катастрофы, по предварительным данным, стал капитан судна Дмитрий Хахалев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по информации следствия, катамаран не был зарегистрирован и с 2017 года не стоял на соответствующем учёте. К тому же в день трагедии на нём находились 16 человек при разрешённой вместимости в 12 пассажиров. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений...
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|Общество
|13.06.2018 16:32
В Калачевском районе Волгоградской области чиновники отказали многодетной семье в постановке на учет как нуждающейся в жилье, забыв разделить их общие квадратные метры на всех членов. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, чиновники посчитали только квадратные метры за отцом семейства. От родителей 34-летнему жителю Калачевского района досталась в собственность треть жилого дома - это 26 кв. м. Чиновники администрации Советского сельского поселения без всяких арифметических действий вынесли вердикт – за собственником больше учетных 15 кв метров, значит, в жилье не нуждается. О том, что в семье помимо главы есть еще супруга и трое детей, чиновникам напомнили в...
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|Общество
|13.06.2018 15:39
Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда нашла нарушения в закупке по организации питания в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период 2018 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, сегодня, вместо того, чтобы заниматься проведением итоговых экзаменов в школах и организацией отдыха детей в пришкольных лагерях, директора школ заняты совсем другой работой. Они собирают справки, пишут объяснительные по требованию прокуратуры района. Предмет претензий – прошедший конкурс на организацию питания. Под прицелом прокурорских сотрудников оказались директора 21 образовательного учреждения, которые не успевают откликаться на депеши надзорного органа о предоставлении необходимой для расследования информации. «Такое ощущение, что мы...
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|Расследования
|13.06.2018 15:29
К семи годам колонии общего режима приговорил сегодня Центральный районный суд Волгограда риэлтора Нину Филатову. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района. Подсудимая, которая находилась под подпиской о невыезде, на финальное заседание суда не явилась. Поэтому суд объявил ее в федеральный розыск. Судом установлено, что в период 2009 по 2012 годы Филатова, представляясь риелтором, похитила у 11 горожан 2,3 млн рублей...
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|Экономика
|13.06.2018 15:04
Цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по городу Волгограду, остались на прежнем уровне по отношению к предыдущей регистрации. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградском облстате, стоимость дизельного топлива составила 43 руб. 94 коп. за литр, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 42,17 руб., АИ-95 - 45,94 руб., АИ-98 - 51,47 руб. За период после последней регистрации стоимость не изменилась ни на копейку. В Волгоградстате последнее исследование рынка цен на нефтепродукты проводили через два дня после прямой линии с президентом России, во время которой Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на...
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|Общество
|13.06.2018 14:14
В больнице осталась одна пострадавшая в столкновении плавучей дачи и сухогруза в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, пациентка находится в больнице скорой медицинской помощи №25, ее состояние стабильно и жизни женщины ничего не угрожает. По сведениям информагентства, после катастрофы на воде в медучреждение с гипертоническим кризом и стрессовым расстройством были госпитализирован Дмитрий Детистов, а также Анна Шкуренко и Ольга Иванова. У женщин врачи диагностировали переохлаждение. Напомним, в понедельник 11 июня около десяти часов вечера плавучая дача модели “Елань-12” столкнулась с сухогрузом “Капитан Вечеркин”. Это произошло напротив памятника “Гаситель”. В результате трагедии огибли 11 человек....
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|Общество
|13.06.2018 13:32 (Обновлено: 13.06.2018 17:18)
Сегодня в Волгограде прошли первые похороны погибших при столкновении катамарана и баржи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ритуальном зале «Память» сегодня до конца дня простятся с пятью жертвами страшной аварии. Среди них – сотрудники ГИБДД Виталий Неграш и Александр Алифашкин. Еще одну жертву речной катастрофы похоронят в Калачевском районе Волгоградской области. Предположительный виновник аварии – Дмитрий Хахалев – будет похоронен в пятницу на кладбище в Красноармейском районе Волгограда. В настоящее время психологическую помощь родственникам погибших оказывают специалисты Южного регионального центра МЧС. Напомним, трагедия на Волге произошла вечером 11 июня. В результате столкновения катамарана «Елань-12»...
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|Общество
|13.06.2018 13:16
Максимальная средняя цена на краткосрочную аренду квартир в Волгограде в среднем составила 21 933 рублей в сутки, что в 5 раз выше «обычных» ставок. Далее следуют Саранск (17 954 руб.) и Самара (16 220 руб.). Москва не вошла в тройку самых дорогих городов, что обусловлено большим количеством предложений и высокой конкуренцией: средняя ставка к Чемпионату составила 12 216 рублей. При этом стоимость некоторых вариантов жилья в отдельных городах-участниках достигает 200 000 рублей в сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений Avito, несмотря на значительный рост цен на жилье, треть россиян (33%), отправляющихся на матчи в другие...
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|Общество
|13.06.2018 12:28
Более тяжкое обвинение грозит Алексею Волкову, “раскрасившему” лицо “Родины-матери” зеленкой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня президиум судебной инстанции подтвердил ранее принятые решения о возвращении дела прокурору для предъявления более серьезного обвинения. Напомним, ранее Волкова обвиняли по статье 354-1 УК РФ “Реабилитация нацизма”. По мнению областного суда, ему должно быть предъявлено более тяжкое обвинение - “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения” (статья 244 УК РФ). Напомним, весной прошлого года в соцсети появились фотографии скульптуры “Родина-мать зовет!”, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали...
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|Экономика
|13.06.2018 12:25
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в период опытной эксплуатации производственных мощностей в конце 2018 года - первом квартале 2019 года начнет отгрузку готовой продукции железнодорожным транспортом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, отгрузка будет производиться в собственные и арендованные минераловозы с последующим формированием и отправлением их грузополучателям группами или отправительскими маршрутами. Для обеспечения потребностей комбината ОАО «РЖД» проведена реконструкция железнодорожной станции Гремячая Приволжской железной дороги, что позволяет производить прием грузов и вагонов в период строительства ГОКа, а также формировать составы поездов весом до 6 тыс. тонн. На самом предприятии продолжается строительство собственной железнодорожной инфраструктуры. К 2023 году,...
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|Газетный киоск
|13.06.2018 12:04
РИА Новости, 13 июня 2018г. Трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim (порт приписки Танзания) в Вакканае, обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков с просьбой репатриировать их домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. «Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых – одного жителя Находки, одного сахалинца,...
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|Политика
|13.06.2018 12:01
Сегодня объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принято на заседании городской думы. После официального опубликования документа процедура по отбору претендентов на замещение вакансии будет запущена. До конца лета будет определено два финалиста конкурса, одного из которых главой Волгограда в сентябре утвердит шестой созыв городской думы. На новом мэре – двойная ответственность, поскольку он будет заниматься и хозяйственными вопросами, и выполнять представительские функции. Сейчас эти обязанности разделены, соответственно, между сити-менеджером и главой города, возглавляющим думу. Систему двоевластия в областном центре городская дума отменила еще в 2015 году, внеся...
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|Расследования
|13.06.2018 12:01
В суд передано уголовное дело в отношении начальника районного отдела ЖКХ и троих его “помощников” обвиняемых в мошенничестве и получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, чиновник, двое его подчиненных и двое безработных жителей Красноармейского района организовали преступный бизнес. Начальник отдела муниципального предприятия ЖКХ предложил подчиненному инженеру собирать дань со “стихийных” торговцев, а взамен гарантировать, что их не будут привлекать к административной ответственности. Таким образом с 2013 по 2017 годы они собрали с 29 мелких торговцев более 2 миллионов рублей. Инженер и безработные искали...
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|Разное
|13.06.2018 11:38
В центре Волгограда обновили полустершиеся пешеходные переходы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», свежей желто-белой краской засияли и запахли дороги на оживленных перекрестках района. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на работы по нанесению дорожной разметки во всех районах Волгограда было выделено около 75 миллионов рублей. Самые масштабные работы идут в Центральном, Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Исполнители работ – ООО «Техноцентр» и компания «Аспект».
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13 июня 17:07
13 июня 15:37
На стадионе «Волгоград Арена» во время ЧМ-2018 курение строго запрещено 10
13 июня 15:04
13 июня 14:14
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На стадионе «Волгоград Арена» во время ЧМ-2018 курение строго запрещено 10
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