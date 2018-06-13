На стадионе «Волгоград Арена» во время ЧМ-2018 курение строго запрещено

«Парламентская газета», 13 июня 2018 г., в сокращении. Катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня с нарушением запретов и правил. Законодатели считают подобные ситуации недопустимыми и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Виновником катастрофы, по предварительным данным, стал капитан судна Дмитрий Хахалев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по информации следствия, катамаран не был зарегистрирован и с 2017 года не стоял на соответствующем учёте. К тому же в день трагедии на нём находились 16 человек при разрешённой вместимости в 12 пассажиров. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений...