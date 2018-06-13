



Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда нашла нарушения в закупке по организации питания в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период 2018 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, сегодня, вместо того, чтобы заниматься проведением итоговых экзаменов в школах и организацией отдыха детей в пришкольных лагерях, директора школ заняты совсем другой работой. Они собирают справки, пишут объяснительные по требованию прокуратуры района. Предмет претензий – прошедший конкурс на организацию питания. Под прицелом прокурорских сотрудников оказались директора 21 образовательного учреждения, которые не успевают откликаться на депеши надзорного органа о предоставлении необходимой для расследования информации. «Такое ощущение, что мы совершили какое-то преступление, - рассказали ИА «Высота 102» педагоги. – Причем по установленным прокуратурой срокам мы должны, наверное, были бросить организацию экзаменов и заниматься исключительно отчетами и посещениями прокуратуры. Так, 30 мая мы получили очередное требование о предоставлении необходимого пакета документов, которые нам надлежало подготовить уже к 1 июня, а еще явиться в этот же день на совещание по теме данного конкурса. Между прочим, уже пошли первые ЕГЭ. А 31 мая прокуратура вдруг сама и отменила это совещание. Так, может, в нем и не было никакой нужды? Тогда зачем все это было устраивать?».

Так что же такого совершили руководители образовательных учреждений, которые, как это и требовалось, нашли исполнителя для организации питания детей в пришкольных лагерях? В прокуратуре посчитали, что директора школ нарушили требования закона о контрактной системе в сфере закупок, утвердив конкурсную документацию, где, якобы и обнаружились нарушения. Что же стало предметом прокурорского реагирования? Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на оказание этих услуг было размещено на сайте госзаказов еще 24 апреля 2018 года, а 23 мая подведены итоги конкурса, в котором участвовал лишь один претендент. По этой причине конкурс был признан несостоявшимся, а, так как заявка участника соответствовала всем требованиям техзадания, то данный участник и был признан победителем. К слову, победу одержал участник, который в течение года, безо всяких нареканий (!) кормил детей в течение учебного года в тех же общеобразовательных учреждениях района и имел солидный опыт работы в данной сфере. К тому же никаких жалоб на проведение конкурса, на содержание конкурсной документации со стороны потенциальных участников подано не было. Тем не менее в прокуратуре посчитали, что заказчики нарушили законодательство, «установив запрет на допуск к оказанию услуг лиц, не имеющих документов, подтверждающих отсутствие судимости». Мало того, что данная формулировка звучит довольно странно – а что, можно допускать к организации питания судимых лиц? – так и о прямом запрете, если хорошо изучить конкурсную документацию, в документах закупки не говорится. Речь идет лишь о не допуске к оказанию услуг лиц, не имеющих документов, подтверждающих отсутствие судимости. А это все-таки – разные вещи.

Также в районной прокуратуре посчитали недопустимым еще одно условие конкурса – дополнительное требование предоставления в трехдневный срок по требованию заказчика копий документов, подтверждающих опыт работы по оказанию услуг общественного питания школьникам. Однако, опять же, после внимательного прочтения конкурсной документации, выясняется, что указанное дополнительное требование не обязывает участника закупки подтверждать опыт работы исключительно оказанием услуг общественного питания. Так, участник закупки вправе приложить в составе заявки иную дополнительную информацию и документы, в том числе по опыту работы в сфере общественного питания обучающихся в муниципальных учреждениях. А уже с учетом этого, если в заявке участника есть такая информация, то заказчик вправе потребовать копии документов, подтверждающих этот опыт. То есть, если в заявке такой опыт не указан, то основания требовать подтверждения отсутствуют.

Можно подвергнуть сомнению и еще один довод надзорного органа о якобы допущенном нарушении закона о конкуренции – о том, что конкурс с ограниченным участием ограничивает количество участников. Как уже было сказано выше, кормить детишек в пришкольных лагерях вызвался лишь один участник. И больше желающих – не оказалось. Даже если предположить, что кто-то еще хотел принять участие в конкурсе, но его остановили условия конкурса, то этот потенциальный участник, как это водится на практике, мог бы обратиться с жалобой в УФАС. Однако ничего такого не случилось.

Между тем, прокуратура уже приступила к действиям, результатом которых стали возбужденные в отношении директоров школ дела об административных правонарушениях. Но и это еще не все. Разбирательства теперь могут продолжиться в Волгоградском УФАС, куда прокурорские работники намерены направить материалы. Но директорам уже грозит административный штраф в размере нескольких тысяч рублей. За что?

К слову, почему в центре внимания надзорного органа оказался именно конкурс на организацию питания в пришкольных лагерях Краснооктябрьского района, остается непонятным. Ведь точно такие же процедуры и с точно таким же техническим заданием проводился во всех районах Волгограда. Однако в других районах города он не вызвал вопросов у представителей надзорного ведомства.

Можно задаться вопросом – в чем смысл предпринятых прокуратурой действий, активная фаза которых развернулась после проведения конкурса – в период открытия пришкольных лагерей? Неужели «неправильный» конкурс обернулся тем, что детей в пришкольных лагерях плохо кормят, или, что даже страшно подумать, выигравший конкурс участник и вовсе не выполняет своих обязательств? Ничего подобного, конечно же, не произошло. Так, может, победитель конкурса просто кому-то пришелся «не ко двору»? Или, во что уж совсем не хочется верить, кто-то положил глаз на сферу оказания услуг по школьному питанию, куда попытался внедриться именно таким образом, а не через прозрачную конкурсную процедуру?

А сфера эта, вероятно, крайне привлекательна. Ведь на питание в образовательных учреждениях выделяются немалые бюджетные деньги. К сожалению, в Волгограде уже было немало случаев, когда из-за неисполнения контрактов срывались крупные, в том числе инфраструктурные проекты, взять тот же Комсомольский мост, недоделки которого аукаются до сих пор. Сфера школьного питания в последние года два-три, наоборот, избавлена от подобных скандалов. Последнее громкое дело было связано с именем теперь уже бывшего депутата Волгоградской городской думы Виктора Крыкова, который возглавлял фирму «Лидер-Т», занимавшейся как раз питанием в школах и детских садах. За уклонение от уплаты налогов Крыков в размере 16 миллионов рублей предприниматель был осужден на 2,5 года лишения свободы условно. А перед этим в молочной продукции, которую фирма депутата поставляла в детские сады, санитарные врачи нашли признаки фальсификата. Не защита ли интересов таких вот судимых поставщиков питания ставится во главу угла? Или все-таки это ответственное дело – кормить детей и отвечать за качество питания и здоровье поколения – можно с чистой совестью доверить участникам, которые честно прошли предусмотренные законом конкурсные процедуры?

К слову, подобная ситуация, связанная с претензиями к конкурсам на организацию питания, наблюдается и в других муниципалитетах Волгоградской области, например, в Городищенском районе. Так что же получается - то ли лагеря пришкольные закрывать, то ли детей – не кормить?

Между тем, есть реальные и актуальные поводы для прокурорского реагирования в том же Краснооктябрьском районе Волгограда. Взять те же стихийные рынки или «серые зарплаты», а также права работников, которые страдают от недобросовестных работодателей. Так что же остается делать директорам школ в подобной ситуации? Открыть двери на конкурсы сомнительным личностям и тем, кто не имеет за «душой» ни необходимого оборудования, ни опыта? Как бы нам не пришлось тогда пожинать плоды «эксперимента» на детях. А потом – защищать уже в реальности их нарушенные права.



