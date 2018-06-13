В Волгограде цены на бензин замерли по стойке "смирно"





Цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по городу Волгограду, остались на прежнем уровне по отношению к предыдущей регистрации. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградском облстате, стоимость дизельного топлива составила 43 руб. 94 коп. за литр, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 42,17 руб., АИ-95 - 45,94 руб., АИ-98 - 51,47 руб. За период после последней регистрации стоимость не изменилась ни на копейку. В Волгоградстате последнее исследование рынка цен на нефтепродукты проводили через два дня после прямой линии с президентом России, во время которой Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин и потребовал отчета у членов правительства РФ о предпринимаемых мерах по стабилизации рынка.

Сегодня же губернатор Волгоградской области принял участие во всероссийском селекторном совещании по ситуации с ценами на нефтепродукты, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Дмитрий Козак отметил, что в результате принятых Правительством РФ мер, цены на ГСМ в целом стабилизировались, регионам необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно информировать федеральный центр. Вице-премьер подчеркнул, что резкий рост стоимости моторного топлива недопустим — это наносит удар по экономике, по потребителям, по региональным бюджетам.

Ранее, 5 июня, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров выступил с инициативой проверить обоснованность резкого повышения цен на бензин на территории региона, а также подготовить обращение в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации по данному вопросу. По заданию главы региона проводится анализ работы по развитию рынка газомоторного топлива в Волгоградской области, рассматриваются меры по активизации этого направления.

Напомним, по данным Росстата, в мае цены на бензин в России выросли на 5,6%, с начала года - на 7,2%, а, если сравнивать нынешние показатели с прошлогодними данными, то рост составил более 11%.

Между тем, автолюбителей продолжают держать в напряжении. Так, появились версии, что бензин может возрасти в цене до 100 рублей за литр. В правительстве РФ заявили, что не допустят такого развития событий.



