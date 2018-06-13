В больнице осталась одна пострадавшая в столкновении плавучей дачи и сухогруза в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, пациентка находится в больнице скорой медицинской помощи №25, ее состояние стабильно и жизни женщины ничего не угрожает.

По сведениям информагентства, после катастрофы на воде в медучреждение с гипертоническим кризом и стрессовым расстройством были госпитализирован Дмитрий Детистов, а также Анна Шкуренко и Ольга Иванова. У женщин врачи диагностировали переохлаждение.

Напомним, в понедельник 11 июня около десяти часов вечера плавучая дача модели “Елань-12” столкнулась с сухогрузом “Капитан Вечеркин”. Это произошло напротив памятника “Гаситель”. В результате трагедии огибли 11 человек. Пятеро были спасены. Двое мужчин от отправки в больницу отказались. Сегодня в Волгограде состоялись первые похороны жертв трагедии на Волге.