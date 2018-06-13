В Волгоградской области хоронить погибших в речной катастрофе будут до конца недели

Сегодня в Волгограде прошли первые похороны погибших при столкновении катамарана и баржи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ритуальном зале «Память» сегодня до конца дня простятся с пятью жертвами страшной аварии. Среди них – сотрудники ГИБДД Виталий Неграш и Александр Алифашкин. Еще одну жертву речной катастрофы похоронят в Калачевском районе Волгоградской области. Предположительный виновник аварии – Дмитрий Хахалев – будет похоронен в пятницу на кладбище в Красноармейском районе Волгограда.

В настоящее время психологическую помощь родственникам погибших оказывают специалисты Южного регионального центра МЧС.

Напомним, трагедия на Волге произошла вечером 11 июня. В результате столкновения катамарана «Елань-12» и баржи погибли 11 человек. Катамараном управлял ранее судимый Дмитрий Хахалев, бывший глава Калачевского района. Судмедэкспертиза показала наличие алкоголя в его крови. Как выяснилось, катамаран вышел в акваторию реки Волги без разрешения, на нем отсутствовали опознавательные огни. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль в СК РФ.