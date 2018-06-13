Волгоградцы не теряют надежды обогатиться на сдаче квартир для болельщиков

Максимальная средняя цена на краткосрочную аренду квартир в Волгограде в среднем составила 21 933 рублей в сутки, что в 5 раз выше «обычных» ставок. Далее следуют Саранск (17 954 руб.) и Самара (16 220 руб.). Москва не вошла в тройку самых дорогих городов, что обусловлено большим количеством предложений и высокой конкуренцией: средняя ставка к Чемпионату составила 12 216 рублей. При этом стоимость некоторых вариантов жилья в отдельных городах-участниках достигает 200 000 рублей в сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений Avito, несмотря на значительный рост цен на жилье, треть россиян (33%), отправляющихся на матчи в другие города, до сих пор не знает, где будет жить, что дает шанс арендодателям на сдачу квартир в последний момент. Еще треть остановится у родственников или друзей, 12% забронировали номера в отелях, а 7% опрошенных ответили, что арендовали жилье на сайте объявлений.



