В Волгограде начальник райотдела ЖКХ и трое его подельников пойдут под суд за мздоимство

В суд передано уголовное дело в отношении начальника районного отдела ЖКХ и троих его “помощников” обвиняемых в мошенничестве и получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, чиновник, двое его подчиненных и двое безработных жителей Красноармейского района организовали преступный бизнес. Начальник отдела муниципального предприятия ЖКХ предложил подчиненному инженеру собирать дань со “стихийных” торговцев, а взамен гарантировать, что их не будут привлекать к административной ответственности. Таким образом с 2013 по 2017 годы они собрали с 29 мелких торговцев более 2 миллионов рублей.

Инженер и безработные искали владельцев палаток и других нестационарных торговых объектов. Затем их заставляли арендовывать земельные участки, где они торговали. Если “жертва” отказывалась заключать договор, ей угрожали тем, что сообщат о нарушении начальнику райотдела ЖКХ, который составит протоколы об административном правонарушении.

Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД России, а также поддержке оказанной администрацией Красноармейского района.