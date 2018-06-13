В Волгограде ищут единственного и неповторимого мэра





Сегодня объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принято на заседании городской думы. После официального опубликования документа процедура по отбору претендентов на замещение вакансии будет запущена. До конца лета будет определено два финалиста конкурса, одного из которых главой Волгограда в сентябре утвердит шестой созыв городской думы. На новом мэре – двойная ответственность, поскольку он будет заниматься и хозяйственными вопросами, и выполнять представительские функции. Сейчас эти обязанности разделены, соответственно, между сити-менеджером и главой города, возглавляющим думу. Систему двоевластия в областном центре городская дума отменила еще в 2015 году, внеся соответствующие поправки в Устав Волгограда. Изменения вступают в силу с началом работы следующего созыва городской думы.

Также депутаты сегодня наполовину сформировали комиссию, которая займется проведением конкурса по отбору претендентов на должность главы Волгограда. От депутатского корпуса в этот коллегиальный орган включены Почетный гражданин Волгограда Борис Усик, член общественной палаты Волгограда, директор МОУ «Лицей №5» Лариса Тропкина, председатель КСП города Александр Мордвинцев, глава Волгограда Андрей Косолапов, сотрудник правового отдела гордумы Оксана Попова. Еще пятерых членов комиссии назначит губернатор Волгоградской области.

По сведениям информагентства, в числе претендентов на пост главы Волгограда может оказаться действующий глава администрации Виталий Лихачев.



