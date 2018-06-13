Среди застрявших в Японии моряков - житель Волгоградской области

РИА Новости, 13 июня 2018г.

Трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim (порт приписки Танзания) в Вакканае, обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков с просьбой репатриировать их домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

«Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых – одного жителя Находки, одного сахалинца, одного жителя Волгоградской области и одного украинца – оставили на судне. По их словам, обещания о том, что их снимут с судна, затянулись, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату – ситуация сложная», — сказал Суханов.

По его словам, название компании-судовладельца неизвестно, моряки устраивались на работу за рубежом, договоров не имеют. Экипаж обратился в генконсульство России, чтобы их репатриировали за счет средств РФ. Также решено подключить представителя международной федерации транспортных рабочих в Японии для решения ситуации.

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