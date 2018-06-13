С сегодняшнего дня в связи с начинающимся Чемпионатом мира по футболу FIFA-2018 начали действовать временные ограничения на проезд транзитного транспорта через территорию Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства города, проезд будет закрыт до полуночи 16 июля.

Для удобства пользователей автомобильных дорог разработаны схемы объезда Волгограда по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Кроме того, для дополнительного информирования пользователей федеральной дорожной сети на трассах установлены информационные табло с указанием маршрутов объезда во всех направлениях. Пользователей автодорог просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута через город-герой и пользоваться установленными схемами объезда. С полным перечнем объездных маршрутов и текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в разделе «Вниманию участников дорожного движения».



