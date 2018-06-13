В Волгограде салон автобуса задымился из-за поломки

Сегодня объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принято на заседании городской думы. После официального опубликования документа процедура по отбору претендентов на замещение вакансии будет запущена. До конца лета будет определено два финалиста конкурса, одного из которых главой Волгограда в сентябре утвердит шестой созыв городской думы. На новом мэре – двойная ответственность, поскольку он будет заниматься и хозяйственными вопросами, и выполнять представительские функции. Сейчас эти обязанности разделены, соответственно, между сити-менеджером и главой города, возглавляющим думу. Систему двоевластия в областном центре городская дума отменила еще в 2015 году, внеся...