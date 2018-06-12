Волгоградская гордума не может назначить дату выборов из-за депутатов-прогульщиков

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом комплексе «Заречье», как легко можно мечту о жизни в райском уголке с городским комфортом сделать реальностью. В минутах езды от центра Волгограда с видом на главные достопримечательности Волгограда жильцы «Заречья» живут на лоне природы. При этом вся социальная инфраструктура: гипермаркет, больница, школа, детский сад - в шаговой доступности. Рядом с жилым массивом проходят автобусы и маршрутные такси, поэтому транспортных проблем у жильцов «Заречья» даже при отсутствии своих машин нет. Здесь строят кварталы трехэтажных многоквартирных домов, с квартирами эконом-класса и просторными...

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