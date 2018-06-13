В Волгограде официально стартовала предвыборная кампания





Сегодня утверждена дата проведения выборов в Волгоградскую городскую думу шестого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты начали плановое заседание представительного собрания с задержкой на 45 минут из-за отсутствия кворума. В зале присутствовало 30 нардепов из 47, тогда как для легитимности заседания нужно не менее 32. спустя почти час кворум в думе все-таки собрался.

Переизбрание депутатов состоится 9 сентября – это единый для России день голосования. В течение пяти ближайших дней думское решение должно быть опубликовано. После чего кандидаты имеют право заявлять о своем участии в предвыборной кампании. Так, согласно примерному календарному плану выборов в органы местного самоуправления, утвержденному облизбиркомом, у кандидатов-одиночек и партий есть 25 дней на выдвижение своих претендентов на замещение мандатов. Полномочия городской избирательной комиссии впервые возложены на ТИК Дзержинского района. В прежние годы эту функцию выполнял территориальный избирком Кировского района.

Напомним, новый созыв представительного собрания будет сформирован в усеченном составе – всего вакантно 36 мандатов. В настоящее время городских депутатов 48. Решение о сокращении депутатского корпуса в целях экономии бюджета ранее приняли сами народные избранники. Половина мандатов будет замещена по одномандатным округам, половина – по спискам партий.

Региональные отделения партий сейчас активно формируют списки своих кандидатов. Так, уже известны фамилии выдвиженцев от «Единой России», которые определились по итогам праймериз. Конференция регионального отделения партии власти по окончательному утверждению списка кандидатов состится 30 июня. Днем ранее, 29 июня, со своими кандидатами определится «Справедливая Россия».



