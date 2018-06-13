|Выборы
|13.06.2018 11:28
В Волгограде официально стартовала предвыборная кампания
Сегодня утверждена дата проведения выборов в Волгоградскую городскую думу шестого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты начали плановое заседание представительного собрания с задержкой на 45 минут из-за отсутствия кворума. В зале присутствовало 30 нардепов из 47, тогда как для легитимности заседания нужно не менее 32. спустя почти час кворум в думе все-таки собрался.
Переизбрание депутатов состоится 9 сентября – это единый для России день голосования. В течение пяти ближайших дней думское решение должно быть опубликовано. После чего кандидаты имеют право заявлять о своем участии в предвыборной кампании. Так, согласно примерному календарному плану выборов в органы местного самоуправления, утвержденному облизбиркомом, у кандидатов-одиночек и партий есть 25 дней на выдвижение своих претендентов на замещение мандатов. Полномочия городской избирательной комиссии впервые возложены на ТИК Дзержинского района. В прежние годы эту функцию выполнял территориальный избирком Кировского района.
Напомним, новый созыв представительного собрания будет сформирован в усеченном составе – всего вакантно 36 мандатов. В настоящее время городских депутатов 48. Решение о сокращении депутатского корпуса в целях экономии бюджета ранее приняли сами народные избранники. Половина мандатов будет замещена по одномандатным округам, половина – по спискам партий.
Региональные отделения партий сейчас активно формируют списки своих кандидатов. Так, уже известны фамилии выдвиженцев от «Единой России», которые определились по итогам праймериз. Конференция регионального отделения партии власти по окончательному утверждению списка кандидатов состится 30 июня. Днем ранее, 29 июня, со своими кандидатами определится «Справедливая Россия».
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|13.06.2018 14:14
В больнице осталась одна пострадавшая в столкновении плавучей дачи и сухогруза в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, пациентка находится в больнице скорой медицинской помощи №25, ее состояние стабильно и жизни женщины ничего не угрожает. По сведениям информагентства, после катастрофы на воде в медучреждение с гипертоническим кризом и стрессовым расстройством были госпитализирован Дмитрий Детистов, а также Анна Шкуренко и Ольга Иванова. У женщин врачи диагностировали переохлаждение. Напомним, в понедельник 11 июня около десяти часов вечера плавучая дача модели “Елань-12” столкнулась с сухогрузом “Капитан Вечеркин”. Это произошло напротив памятника “Гаситель”. В результате трагедии огибли 11 человек....
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|Общество
|13.06.2018 13:58
У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected]
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|Общество
|13.06.2018 13:32
Сегодня в Волгограде прошли первые похороны погибших при столкновении катамарана и баржи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ритуальном зале «Память» сегодня до конца дня простятся с пятью жертвами страшной аварии. Среди них – сотрудники ГИБДД Виталий Неграш и Александр Алифашкин. Еще одну жертву речной катастрофы похоронят в Калачевском районе Волгоградской области. Предположительный виновник аварии – Дмитрий Хахалев – будет похоронен в пятницу на кладбище в Красноармейском районе Волгограда. В настоящее время психологическую помощь родственникам погибших оказывают специалисты Южного регионального центра МЧС. Напомним, трагедия на Волге произошла вечером 11 июня. В результате столкновения катамарана «Елань-12» и баржи погибли 11...
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|Общество
|13.06.2018 13:16
Максимальная средняя цена на краткосрочную аренду квартир в Волгограде в среднем составила 21 933 рублей в сутки, что в 5 раз выше «обычных» ставок. Далее следуют Саранск (17 954 руб.) и Самара (16 220 руб.). Москва не вошла в тройку самых дорогих городов, что обусловлено большим количеством предложений и высокой конкуренцией: средняя ставка к Чемпионату составила 12 216 рублей. При этом стоимость некоторых вариантов жилья в отдельных городах-участниках достигает 200 000 рублей в сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт объявлений Avito, несмотря на значительный рост цен на жилье, треть россиян (33%), отправляющихся на матчи в другие...
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|Общество
|13.06.2018 12:28
Более тяжкое обвинение грозит Алексею Волкову, “раскрасившему” лицо “Родины-матери” зеленкой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня президиум судебной инстанции подтвердил ранее принятые решения о возвращении дела прокурору для предъявления более серьезного обвинения. Напомним, ранее Волкова обвиняли по статье 354-1 УК РФ “Реабилитация нацизма”. По мнению областного суда, ему должно быть предъявлено более тяжкое обвинение - “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения” (статья 244 УК РФ). Напомним, весной прошлого года в соцсети появились фотографии скульптуры “Родина-мать зовет!”, раскрашенными в зеленый цвет. Фото появилось после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали...
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|Экономика
|13.06.2018 12:25
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в период опытной эксплуатации производственных мощностей в конце 2018 года - первом квартале 2019 года начнет отгрузку готовой продукции железнодорожным транспортом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, отгрузка будет производиться в собственные и арендованные минераловозы с последующим формированием и отправлением их грузополучателям группами или отправительскими маршрутами. Для обеспечения потребностей комбината ОАО «РЖД» проведена реконструкция железнодорожной станции Гремячая Приволжской железной дороги, что позволяет производить прием грузов и вагонов в период строительства ГОКа, а также формировать составы поездов весом до 6 тыс. тонн. На самом предприятии продолжается строительство собственной железнодорожной инфраструктуры. К 2023 году,...
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|Газетный киоск
|13.06.2018 12:04
РИА Новости, 13 июня 2018г. Трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim (порт приписки Танзания) в Вакканае, обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков с просьбой репатриировать их домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. «Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых – одного жителя Находки, одного сахалинца,...
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|Политика
|13.06.2018 12:01
Сегодня объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принято на заседании городской думы. После официального опубликования документа процедура по отбору претендентов на замещение вакансии будет запущена. До конца лета будет определено два финалиста конкурса, одного из которых главой Волгограда в сентябре утвердит шестой созыв городской думы. На новом мэре – двойная ответственность, поскольку он будет заниматься и хозяйственными вопросами, и выполнять представительские функции. Сейчас эти обязанности разделены, соответственно, между сити-менеджером и главой города, возглавляющим думу. Систему двоевластия в областном центре городская дума отменила еще в 2015 году, внеся...
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|Расследования
|13.06.2018 12:01
В суд передано уголовное дело в отношении начальника районного отдела ЖКХ и троих его “помощников” обвиняемых в мошенничестве и получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, чиновник, двое его подчиненных и двое безработных жителей Красноармейского района организовали преступный бизнес. Начальник отдела муниципального предприятия ЖКХ предложил подчиненному инженеру собирать дань со “стихийных” торговцев, а взамен гарантировать, что их не будут привлекать к административной ответственности. Таким образом с 2013 по 2017 годы они собрали с 29 мелких торговцев более 2 миллионов рублей. Инженер и безработные искали...
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|Разное
|13.06.2018 11:38
В центре Волгограда обновили полустершиеся пешеходные переходы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», свежей желто-белой краской засияли и запахли дороги на оживленных перекрестках района. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», на работы по нанесению дорожной разметки во всех районах Волгограда было выделено около 75 миллионов рублей. Самые масштабные работы идут в Центральном, Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Исполнители работ – ООО «Техноцентр» и компания «Аспект».
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|Общество
|13.06.2018 11:18
С сегодняшнего дня в связи с начинающимся Чемпионатом мира по футболу FIFA-2018 начали действовать временные ограничения на проезд транзитного транспорта через территорию Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства города, проезд будет закрыт до полуночи 16 июля. Для удобства пользователей автомобильных дорог разработаны схемы объезда Волгограда по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Кроме того, для дополнительного информирования пользователей федеральной дорожной сети на трассах установлены информационные табло с указанием маршрутов объезда во всех направлениях. Пользователей автодорог просят учитывать это обстоятельство при планировании маршрута через город-герой и пользоваться установленными схемами объезда. С полным перечнем объездных маршрутов и...
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|Общество
|13.06.2018 10:38
В России создана «горячая» телефонная линия с англоязычным оператором для обеспечения прав иностранных граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, она начнет работу с 14 июня по 15 июля 2018 года по телефону +7 910-460-9025. Также создана рабочая группа по мониторингу соблюдения прав иностранных граждан в период проведения футбольного состязания. Для получения правовой консультации граждане могут также обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области по телефону 38-83-60 или оставить свои заявления в интернет-приемную волгоградского омбудсмена на сайте http://www.hr34.ru
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|Политика
|13.06.2018 10:22
Из-за отсутствия кворума вот уже 20 минут не может начаться заседание Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102», в зале заседаний 30 человек из 47. Для легитимности собрания не хватает одного человека. Примечательно, что первым вопросом в повестке дня значится назначение даты выборов в новый созыв представительного собрания. Второй вопрос – объявление конкурса на замещение должности главы Волгограда.
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|Общество
|13.06.2018 08:39
На смену морально устаревшему закону о развитии туризма в Волгоградской области пришел новый документ. Как сообщает ИА «Высота 102», законодательная новелла родилась в стенах комитета по культуре региона. Прежний нормативный акт, утвержденный еще в 1999 году, в случае принятия свежего подлежит аннулированию. В проекте закона перечислены главные задачи в сфере туризма и приоритетные направления развития отрасли. В первую очередь, чиновники намерены развивать социальный, детский и самодеятельный туризм. На администрацию региона новый законопроект возлагает дополнительное полномочие – ведения реестра туристских ресурсов, расположенных в Волгоградской области. Документом также определяются меры господдержки туристической сферы – в частности, налоговые льготы. Основными задачами...
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|Общество
|13.06.2018 05:23
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом комплексе «Заречье», как легко можно мечту о жизни в райском уголке с городским комфортом сделать реальностью. В минутах езды от центра Волгограда с видом на главные достопримечательности Волгограда жильцы «Заречья» живут на лоне природы. При этом вся социальная инфраструктура: гипермаркет, больница, школа, детский сад - в шаговой доступности. Рядом с жилым массивом проходят автобусы и маршрутные такси, поэтому транспортных проблем у жильцов «Заречья» даже при отсутствии своих машин нет. Здесь строят кварталы трехэтажных многоквартирных домов, с квартирами эконом-класса и просторными...
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