Волгоградцы назвали фонтан в Мемориальном парке новой достопримечательностью города





Скромно и сдержанно волгоградцы встретили День России у подножия Мамаева кургана. Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия, в том числе фейерверк и концерт Дениса Майданова были отменены из-за катастрофы на Волге, в которой погибли 11 человек, сотни волгоградцев пришли в Мемориальный парк, чтобы посмотреть на большой пешеходный фонтан. Кое-кто из волгоградцев даже назвали это сооружение новой достопримечательностью города-героя.





Около него чаще всего останавливались горожане и гости города, чтобы сфотографироваться и отдохнуть от пылающего волгоградского солнца. Рядом работали площадки для детских конкурсов, небольшая выставка юных волгоградских художников, воркаут-площадка и место для выполнения велосипедных трюков.









Ловких велосипедистов тоже не обделили вниманием. Опасные повороты в воздухе, скачки с большой высоты на велосипедное колесо, прыжки через добровольцев – благодарные зрители оценили всю опасность моментов.

Футбольным фанатам тоже было чем заняться.





Специально для них организаторы мероприятия соорудили макет, имитирующий раздевалку сборной, на фоне которой могли сфотографироваться все желающие. Каждый мог оставить пожелание на особой «футбольной стене», попробовать свои силы в роли футболистов и пройти онлайн-экскурсию по главному московскому стадиону «Лужники».



