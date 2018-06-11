Российский певец выразил соболезнование родным погибшим в речной аварии в Волгограде: «Из-за страшной речной аварии, унесшей жизни 11 человек, Волгоград не будет отмечать День России.

В Волгоградской области отменено открытие мемориального парка Мамаева кургана и мой концерт. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших», - такое сообщение появилось на страничке Дениса Майданова в соцсетях два часа назад. Напомним, сегодня должен был состояться концерт российского певца на открытии Мемориального парка, однако из-за трагедии, в которой погибли 11 человек, это праздничное мероприятия и другие, запланированные в честь Дня России, в Волгоградской области не состоятся.

Между тем, директор певца, его супруга Наталья в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» пояснила, что в настоящее время идут переговоры с волгоградскими властями на предмет переноса концерта на другую дату. «Это сделать очень сложно из-за напряженного графика выступлений Дениса Майданова, - рассказала Наталья. – Мы предлагали организовать концерт 22 июня, в знаковую для страны дату, однако получили отказ от властей города в связи с тем, что в этот день будет проходить матч ЧМ-2018 (будут играть Нигерия и Исландия – прим.ред. ИА «Высота 102»), так как FIFA запрещает проведение концертов из-за соображений безопасности. Но мы надеемся, что определимся с удобной для всех датой проведения концерта. Еще раз примите наши соболезнования, это тяжелая трагедия».