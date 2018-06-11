







Завершилась процедура опознания погибших при столкновении катамарана «Елань-12» и баржи в акватории Волги в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 10 взрослых и 17-летнего подростка. Среди погибших были сотрудники ГИБДД, которые собрались на катамаране, чтобы отметить два дня рождения. Так, накануне ЧП 43 года исполнилось майору Виталию Неграшу - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. На судне он был вместе с женой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Все они погибли. Еще один именинник был в семье Александра Алифашкина - командира взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду. День рождения отмечала его супруга Елена. Они также не смогли спастись. Были на злополучном судне и коллеги полицейских – Сергей Шкуренко с супругой Анной. Они выжили. В числе погибших: Юлия Сапункова, Елена Кондратенко, Наталья Детистова, Александр Елизаров, Хахалева Анастасия и Хахалев Дмитрий. Последний, как уже сообщалось, был владельцем судна и управлял им в тот роковой вечер. Вскрытие показало, что Хахалев был пьян. Напомним, ранее он был судим за сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, оскорбление сотрудников власти, нанесение побоев, причинение средней тяжести вреда здоровью. Что связывало Хахалева с сотрудниками полиции, теперь предстоит выяснить следствию. По сведениям ИА «Высота 102», один из погибших полицейских проходил службу в Калачевском районе, когда Дмитрий Хахалев был главой района.

По факту гибели людей на Волге возбуждено уголовное дело. В Волгоград для выяснения обстоятельств случившегося прибыла группа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.



