|Расследования
|12.06.2018 15:00
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
Завершилась процедура опознания погибших при столкновении катамарана «Елань-12» и баржи в акватории Волги в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 10 взрослых и 17-летнего подростка. Среди погибших были сотрудники ГИБДД, которые собрались на катамаране, чтобы отметить два дня рождения. Так, накануне ЧП 43 года исполнилось майору Виталию Неграшу - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. На судне он был вместе с женой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Все они погибли. Еще один именинник был в семье Александра Алифашкина - командира взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду. День рождения отмечала его супруга Елена. Они также не смогли спастись. Были на злополучном судне и коллеги полицейских – Сергей Шкуренко с супругой Анной. Они выжили. В числе погибших: Юлия Сапункова, Елена Кондратенко, Наталья Детистова, Александр Елизаров, Хахалева Анастасия и Хахалев Дмитрий. Последний, как уже сообщалось, был владельцем судна и управлял им в тот роковой вечер. Вскрытие показало, что Хахалев был пьян. Напомним, ранее он был судим за сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, оскорбление сотрудников власти, нанесение побоев, причинение средней тяжести вреда здоровью. Что связывало Хахалева с сотрудниками полиции, теперь предстоит выяснить следствию. По сведениям ИА «Высота 102», один из погибших полицейских проходил службу в Калачевском районе, когда Дмитрий Хахалев был главой района.
По факту гибели людей на Волге возбуждено уголовное дело. В Волгоград для выяснения обстоятельств случившегося прибыла группа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Экология
|12.06.2018 14:19
Рыбака из хутора Сидоры (городской округ Михайловка) оштрафовали за применение запрещенных орудий лова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, селянин с применением запретного орудия под названием "Хватка" в апреле текущего года рыбачил на реке Медведица. Инспектором Цимлянского отдела Рыбоохраны в отношении нарушителя был составлен административный протокол. На рыбака наложен штраф в сумме 2000 рублей. Примечательно, что по решению суда запрещенное орудие лова будет не конфисковано, а возвращено владельцу.
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|Расследования
|12.06.2018 12:32
Вскрытие показало, что владелец катамарана «Елань-12» Дмитрий Хахалев, который в момент столкновения управлял судном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, Хахалев был в средней степени опьянения. Учитывая его вес, а это около 170 кг, для этого ему необходимо было выпить порядка двух бутылок виски. Напомним, столкновение катамарана «Елань-12» с баржей произошло накануне поздно вечером в акватории Волги. Погибли 11 человек, пятерым удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сейчас идет процедура опознания погибших. Фото с личной страницы Дмитрия Хахалева в Facebook
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|Расследования
|12.06.2018 12:22
Затонувшее на Волге судно, в котором погибли 11 человек, совершало ночную прогулку по реке с нарушением всех норм, правил и запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на данный момент опознаны тела 5 человек, процедура опознания продолжается. Катамаран сегодня утром подняли на сушу при помощи автокрана. В каюте судна было обнаружено тело 38-летней женщины – одиннадцатой погибшей, которая числилась пропавшей без вести. Последние часы «Елани-12» Катамаран «Елань-12» в простонародье называют плавучей дачей. Установлено, что судно было снято с учета, не было зарегистрировано, и его владелец...
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|Общество
|12.06.2018 11:45
Сегодня в Волгограде из-за трагедии, произошедшей на Волге накануне вечером, отменены праздничные увеселительные мероприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в план мероприятий, посвященных празднованию Дня России, внесены изменения. Так, сегодня отменено вечернее светомузыкальное шоу с использованием световых арок в новом парке, праздничный фейерверк и вся концертная программа. При этом детские мероприятия пройдут в соответствии с ранее утвержденным графиком.
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|Экология
|12.06.2018 11:28
Судимая руководитель МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке Волгограда
Возмутительной назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной, руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним, работники этого учреждения «прославились» захоронением мешков с мусором в лесопарковой зоне и отделались, судя по всему, «легким испугом». ИА «Высота 102» сообщало об этой вопиющей ситуации в материалах «В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне», «Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркововой зоне», «Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне» и других. Причем жители домов № 119,...
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|Происшествия
|12.06.2018 09:34
В корме затопленного катамарана, столкнувшегося накануне вечером с баржей, обнаружено тело 38-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. После столкновения накануне вечером двух судов и проведенных поисково-спасательных работ, катамаран отбуксировали к причальной стенке одного из предприятий, где он полностью затонул. ЧП произошло на Волге в районе грузового порта Волгограда. Сегодня рано утром при помощи крана катамаран был поднят из реки. В его корме и была обнаружена пассажирка, поиски которой продолжались всю ночь. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в оперативном штабе, в настоящее время...
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|Общество
|12.06.2018 05:03
Руководителя ООО "Ростовское ДСУ" Владимира Зайцева признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Дубовского районного суда, за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ Зайцев должен заплатить штраф в размере 20000 рублей. Согласно материалам дела, огромную яму на 624 км автодороги в Дубовском районе зафиксировали сотрудники ГИБДД. Ее размеры: глубина 11 см., длина около 2 метров, ширина - 89 см. Был составлен акт недостатков в эксплуатационном состоянии дороги. Примечательно, что по ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по...
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|Происшествия
|12.06.2018 03:10
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
Десять человек погибли в результате столкновения частного прогулочного катамарана и толкача-буксира в составе двух барж в акватории Волги в Волгограде, один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в момент столкновения на всех судах находилось 28 человек. Транспортное происшествие на воде произошло в 21.59 около острова Голодный в километре от береговой линии, уточнил глава региона. В результате столкновения катамаран, на котором находилось 16 человек, перевернулся. Ранее сообщалось, что спастись удалось семерым. Однако губернатор уточнил, что только 5 человек были спасены....
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|Происшествия
|12.06.2018 02:41
Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22 часов на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК...
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|Происшествия
|12.06.2018 01:51 (Обновлено: 12.06.2018 10:52)
Врезавшийся в баржу частный катамаран был рассчитан на 12 мест, однако на нем в момент трагедии находилось 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» источники в экстренных службах, на данный момент есть информация, что владельцем катамарана является Дмитрий Хахалев, который, вероятно, и управлял судном в момент ЧП. Однако эта информация сейчас проверяется следственными органами. Напомним, что Дмитрий Хахалев в Волгоградской области несколько лет назад снискал скандальную репутацию. Бывший глава Калачевского района Хахалев в 2010 году был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ: ст....
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|Происшествия
|11.06.2018 23:59
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место происшествия, случившегося в акватории реки Волга в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, глава региона поставил задачу развернуть на месте оперативный штаб. Согласно данным МЧС, сообщение о происшествии в акватории Волги напротив Центрального района Волгограда поступило на пульт дежурного около 22:00. По предварительным данным, в 250 метрах от берега произошло столкновение частного прогулочного катамарана и грузового судна. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. В результате столкновения погибла женщина, ее тело достали из воды. Известно, что...
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|Происшествия
|11.06.2018 23:19
По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали в результате происшествия на Волге. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около 22:00 в акватории Волги напротив Центрального района в 250 метрах от берега столкнулись баржа и катамаран. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. Еще одна женщина погибла, ее тело вытащили из воды. Известно, что с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
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|Происшествия
|11.06.2018 21:36
Двое детей пострадали, по предварительным данным, при взрыве газа в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, чрезвычайное происшествие случилось сегодня вечером у железнодорожных путей в районе канатного завода. Там, предположительно, загорелась емкость с газом. Ожоги получили двое мальчишек 13 и 15 лет. 13-летний подросток госпитализирован в БСМП №25. Его 15-летний товарищ отправлен в БСМП №15. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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|Доска позора
|11.06.2018 21:20
Квартира в девятиэтажном доме в Дзержинском районе, в которой живут двое пожилых людей - инвалидов по зрению, разрушается из-за сырости. Как рассказала ИА “Высота 102” их дочь, в квартире №112, расположенной на первом этаже дома №56 по улице имени Землячки, проблемы начались еще в 2014 году. Тогда на разделяющей санузел и жилую комнату стене появилась плесень, вывести которую не удавалось. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру и жилинспекцию. После обследования инспекторы обязали управляющую компанию “Ренессанс” выяснить и устранить причину появления грибка. Однако, по словам женщины, этого сделано не было. Вскоре она сама отремонтировала жилье своих родителей, но в 2016...
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|Общество
|11.06.2018 15:20
Восстановлено газоснабжение второго подъезда дома № 2 по улице Невская. Как рассказали ИА “Высота 102” жильцы пятиэтажки, работы по возвращению “голубого топлива” в их квартиры начались в канун государственного праздника - сегодня с утра. Напомним, в результате проседания грунта дом стал разрушаться: в квартирах на верхних этажах появились трещины. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, год назад было остановлено газоснабжение пострадавшего подъезда. Для восстановления целостности дома с прошлой осени был принят ряд мер. Однако некоторые из них вызвали противодействие со стороны жильцов соседних подъездов. В частности, они протестовали против того, чтобы через их квартиры проходили металлические конструкции, которые должны...
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