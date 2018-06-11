







Вскрытие показало, что владелец катамарана «Елань-12» Дмитрий Хахалев, который в момент столкновения управлял судном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, Хахалев был в средней степени опьянения. Учитывая его вес, а это около 170 кг, для этого ему необходимо было выпить порядка двух бутылок виски.

Напомним, столкновение катамарана «Елань-12» с баржей произошло накануне поздно вечером в акватории Волги. Погибли 11 человек, пятерым удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сейчас идет процедура опознания погибших.

Фото с личной страницы Дмитрия Хахалева в Facebook