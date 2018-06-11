Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов









Затонувшее на Волге судно, в котором погибли 11 человек, совершало ночную прогулку по реке с нарушением всех норм, правил и запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на данный момент опознаны тела 5 человек, процедура опознания продолжается. Катамаран сегодня утром подняли на сушу при помощи автокрана. В каюте судна было обнаружено тело 38-летней женщины – одиннадцатой погибшей, которая Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на данный момент опознаны тела 5 человек, процедура опознания продолжается. Катамаран сегодня утром подняли на сушу при помощи автокрана. В каюте судна было обнаружено тело 38-летней женщины – одиннадцатой погибшей, которая числилась пропавшей без вести





Последние часы «Елани-12»













Катамаран «Елань-12» в простонародье называют плавучей дачей. Установлено, что судно было снято с учета, не было зарегистрировано, и его владелец не имел никакого права выходить на реку, тем более в ночное время. 12-местный катамаран шел по Волге с перегрузом, без бортовых огней и врезался в баржу левым бортом. В это время на борту шло веселье - отмечали день рождения. Когда судно подняли, то взору спасателей предстала большая пробоина от носа до середины судна. Известно, что после удара катамаран перевернулся, в каюты хлынула вода. Люди не успели понять, что происходит, многие просто захлебнулись. Погиб и владелец катамарана – бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. Он был судим, напомним, за сексуальное насилие, хулиганство с применением оружия, оскорбление сотрудников власти, нанесение побоев, причинение средней тяжести вреда здоровью. Катамаран Хахалев приобрел в прошлом году.





Спасательная операция















Самостоятельно спастись из тонущего катамарана удалось только пятерым из 16 человек, которые отдыхали на судне. Тела 5 пассажиров плавсредства были обнаружены в воде, а тела шестерых вытащили из кают. В поисково-спасательной операции, которая длилась до утра, было задействовано 1400 человек - сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, органов власти.

Расследованием всех обстоятельств этого трагичного ночного путешествия по реке занимаются следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). В Волгоград для выяснения обстоятельств произошедшего прибыла группа сотрудников центрального аппарата МВД РФ.



