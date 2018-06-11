Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22 часов на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК России работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Сообщается также, что устанавливается собственник судна и организатор поездки. Точные данные о количестве пострадавших и погибших уточняются.

По предварительным данным, на 12-местном катамаране отдыхала компания из 16 человек. Известно, что уже подняты тела девятерых: 3 мужчин и 6 женщин. На месте происшествия развернут оперативный штаб, поисковая операция продолжается.



