|Происшествия
|12.06.2018 02:41
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22 часов на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК России работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Сообщается также, что устанавливается собственник судна и организатор поездки. Точные данные о количестве пострадавших и погибших уточняются.
По предварительным данным, на 12-местном катамаране отдыхала компания из 16 человек. Известно, что уже подняты тела девятерых: 3 мужчин и 6 женщин. На месте происшествия развернут оперативный штаб, поисковая операция продолжается.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Происшествия
|12.06.2018 03:10
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
Десять человек погибли в результате столкновения частного прогулочного катамарана и толкача-буксира в составе двух барж в акватории Волги в Волгограде, один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в момент столкновения на всех судах находилось 28 человек. Транспортное происшествие на воде произошло в 21.59 около острова Голодный в километре от береговой линии, уточнил глава региона. В результате столкновения катамаран, на котором находилось 16 человек, перевернулся. Ранее сообщалось, что спастись удалось семерым. Однако губернатор уточнил, что только 5 человек были спасены. Из них трое...
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|Происшествия
|12.06.2018 01:51
Врезавшийся в баржу частный катамаран был рассчитан на 12 мест, однако на нем в момент трагедии находилось 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» источники в экстренных службах, на данный момент есть информация, что владельцем катамарана является Дмитрий Хахалев, который, вероятно, и управлял судном в момент ЧП. Однако эта информация сейчас проверяется следственными органами. Напомним, что Дмитрий Хахалев в Волгоградской области несколько лет назад снискал скандальную репутацию. Бывший глава Калачевского района Хахалев в 2010 году был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ: ст....
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|Происшествия
|12.06.2018 00:41
Девять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения катамарана и баржи в акватории Волги в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, на данный момент из воды вытащили тела 3 мужчин и 6 женщин. ЧП произошло около 22:00 в понедельник, 11 июня, на Волге напротив Центрального района в 250 метрах от берега. Известно, что на катамаране находилось 16 человек. Молодые люди веселились, употребляли алкоголь. Ранее сообщалось, что две женщины 33 и 39 лет были доставлены с переохлаждением в БСМП №25. Всего с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На...
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|Происшествия
|11.06.2018 23:59
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место происшествия, случившегося в акватории реки Волга в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, глава региона поставил задачу развернуть на месте оперативный штаб. Согласно данным МЧС, сообщение о происшествии в акватории Волги напротив Центрального района Волгограда поступило на пульт дежурного около 22:00. По предварительным данным, в 250 метрах от берега произошло столкновение частного прогулочного катамарана и грузового судна. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. В результате столкновения погибла женщина, ее тело достали из воды. Известно, что...
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|Происшествия
|11.06.2018 23:19
По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали в результате происшествия на Волге. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около 22:00 в акватории Волги напротив Центрального района в 250 метрах от берега столкнулись баржа и катамаран. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. Еще одна женщина погибла, ее тело вытащили из воды. Известно, что с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
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|Происшествия
|11.06.2018 21:36
Двое детей пострадали, по предварительным данным, при взрыве газа в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, чрезвычайное происшествие случилось сегодня вечером у железнодорожных путей в районе канатного завода. Там, предположительно, загорелась емкость с газом. Ожоги получили двое мальчишек 13 и 15 лет. 13-летний подросток госпитализирован в БСМП №25. Его 15-летний товарищ отправлен в БСМП №15. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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|Доска позора
|11.06.2018 21:20
Квартира в девятиэтажном доме в Дзержинском районе, в которой живут двое пожилых людей - инвалидов по зрению, разрушается из-за сырости. Как рассказала ИА “Высота 102” их дочь, в квартире №112, расположенной на первом этаже дома №56 по улице имени Землячки, проблемы начались еще в 2014 году. Тогда на разделяющей санузел и жилую комнату стене появилась плесень, вывести которую не удавалось. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру и жилинспекцию. После обследования инспекторы обязали управляющую компанию “Ренессанс” выяснить и устранить причину появления грибка. Однако, по словам женщины, этого сделано не было. Вскоре она сама отремонтировала жилье своих родителей, но в 2016...
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|Общество
|11.06.2018 15:20
Восстановлено газоснабжение второго подъезда дома № 2 по улице Невская. Как рассказали ИА “Высота 102” жильцы пятиэтажки, работы по возвращению “голубого топлива” в их квартиры начались в канун государственного праздника - сегодня с утра. Напомним, в результате проседания грунта дом стал разрушаться: в квартирах на верхних этажах появились трещины. Чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций, год назад было остановлено газоснабжение пострадавшего подъезда. Для восстановления целостности дома с прошлой осени был принят ряд мер. Однако некоторые из них вызвали противодействие со стороны жильцов соседних подъездов. В частности, они протестовали против того, чтобы через их квартиры проходили металлические конструкции, которые должны...
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|Спорт
|11.06.2018 12:16
Панораму Волгограда показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в кадре виден город, река Волга и Мамаев курган с величественной скульптурой «Родина-мать зовет!». Примечательно, что именно на виды города-героя создатели клипа наложили известную фразу римского поэта Публилия Сира, которую можно перевести так: «Там, где единение, там всегда победа». Отметим, что именно Волгоград у многих ассоциируется с победой, так как именно на берегах Волги советский народ выиграл Сталинградскую битву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой...
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|Происшествия
|11.06.2018 10:49
Водитель легкового авто пострадал в дорожном происшествии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье поздно вечером на 680 километре федеральной трассы “Самара-Волгоград” 56-летний водитель “ВАЗ 21099” врезался в остановившийся для ремонта грузовик “MAN TGS” с полуприцепом. При столкновении водитель легковушки получил травмы и был отправлен в больницу. По имеющимся сведениям, грузовик стоял на проезжей части с включенной световой сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки. Его шофер занимался ремонтом заднего колеса.
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|Происшествия
|11.06.2018 10:42 (Обновлено: 11.06.2018 19:29)
Молодой человек пострадал в дорожном происшествии в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в воскресенье вечером 20-летний водитель самодельного мотороллера не справился с управлением, съехал с плотины пруда “Центральный” и опрокинулся в кювет. Авария случилась в двух километрах к северу от хутора Новокиевский по дороге в хутор Тростянский. Из-за полученных травм мужчина был госпитализирован.
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|Происшествия
|11.06.2018 10:23
Девушка пострадала в аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это случилось минувшей ночью на парковке гипермаркета “Семейный Магнит”, на проспекте Металлургов. По имеющимся сведениям, 20-летний водитель “ВАЗ 2105”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил 20-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована.
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|Экономика
|11.06.2018 09:40
Новые задачи поставлены в прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты гордумы рассматриваются возможность включения в список приватизируемого имущества еще десятки объектов. Больше всего таких объектов, на продаже которых может заработать бюджет, обнаружилось в Центральном районе Волгограда. Здесь, например, готовы предложить для приватизации даже целое административное здание по ул. Рокоссовского 10б. Однако в основном дополнительные объекты для приватизации представляют собой подвалы, цоколь и помещения разной этажности. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», на приватизации муниципального имущества планировалось заработать доходов в бюджет в размере 235 миллионов рублей. С расширением...
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|Спорт
|11.06.2018 07:01
Тысячи зеленых пластиковых браслетов с надписью « Tsaritsyn - Stalingrad - Volgograd - 2018» изготовлены для гостей матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Три названия города-героя, за каждым из которых целая эпоха, написаны буквами в цветах российского флага. Напомним, историческое имя - Царицын, город на Волге носил вплоть до 1925 года, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал Волгоградом.
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|Общество
|11.06.2018 05:43
Управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» призвала жителей домов, которые она обслуживает, быть бдительными и не поддаваться на провокации, чем повергла многих в недоумение. Во всяком случае, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир дома №48 по ул. Таращанцев, на подъездах многоэтажек неожиданно появились объявления, суть которых сводится к тому, что «участились случаи мошенничества, и что в вашем доме может проводиться агитация по смене управляющей компании». Жителей призвали при возникновении подобных случаев сразу же звонить в УК, так как «только вместе мы сможем избежать негативных последствий». Как заявили информагентству собственники квартир, на самом деле они были...
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12 июня 03:10
12 июня 02:41
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
12 июня 01:51
12 июня 00:41
11 июня 23:19
11 июня 10:49
11 июня 09:40
11 июня 05:39
10 июня 21:02
10 июня 19:33
9 июня 20:14
Происшествия
12 июня 03:10
12 июня 02:41
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
12 июня 01:51
12 июня 00:41
11 июня 23:19
11 июня 10:49
10 июня 21:02
9 июня 20:14
9 июня 18:54
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