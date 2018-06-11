В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» со скандальной репутацией









Врезавшийся в баржу частный катамаран был рассчитан на 12 мест, однако на нем в момент трагедии находилось 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» источники в экстренных службах, на данный момент есть информация, что владельцем катамарана является Дмитрий Хахалев, который, вероятно, и управлял судном в момент ЧП. Однако эта информация сейчас проверяется следственными органами.

Напомним, что Дмитрий Хахалев в Волгоградской области несколько лет назад снискал скандальную репутацию. Бывший глава Калачевского района Хахалев в 2010 году был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ: ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением оружия), два эпизода по ст. 319 (оскорбление сотрудников милиции), п. «д» ч. 2 ст. 112 (причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений), ст. 116 (нанесение побоев из хулиганских). По материалам дела, Хахалев в первых числах мая 2008 года в состоянии сильного алкогольного опьянения ночью открыл стрельбу по отдыхающим базы отдыха «Усадьба», расположенной на берегу Дона в районе хутора Рюмино Калачевского района. По свидетельствам очевидцев, стрелял хулиган из нарезного карабина «Сайга» не менее 20 раз. К счастью, никто не пострадал, кроме одного мужчины, который пытался отобрать у главы района ружье – он получил побои от ударов прикладом. А одна из отдыхающих обратилась в полицию, сообщив, что Хахалев совершил с ней действия сексуального характера, применил насилие и избил ее. Также Хахалева осудили за избиение и оскорбление сотрудника милиции. Данный инцидент имел место в 2006 году, когда на Центральной набережной Волгограда Хахалев нанес побои сотруднику вневедомственной охраны и оскорбил вызванных на место происшествия милиционеров.

Еще один скандал с участием Дмитрия Хахалева произошел летом 2017 года. Две девушки обратились в полицию, обвинив Хахалева в сексуальных домогательствах. Якобы он удерживал их на яхте и пытался изнасиловать.

В настоящее время известно, что владельцу судна Дмитрию Хахалеву спастись в результате ЧП не удалось. Напомним, на данный момент известно о 9 погибших. Это 3 мужчин и 6 женщин. Их личности устанавливаются. ЧП произошло около 22:00 в понедельник, 11 июня, на Волге напротив Центрального района в 250 метрах от берега. В момент трагедии на катамаране, который был перегружен, находилось 16 человек. Компания веселилась, употребляла алкоголь. Спастись, по предварительным данным, удалось семерым. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Поисковая операция продолжается.