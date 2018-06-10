Волгоградский губернатор поручил развернуть оперативный штаб на берегу Волги









Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место происшествия, случившегося в акватории реки Волга в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, глава региона поставил задачу развернуть на месте оперативный штаб.

Согласно данным МЧС, сообщение о происшествии в акватории Волги напротив Центрального района Волгограда поступило на пульт дежурного около 22:00. По предварительным данным, в 250 метрах от берега произошло столкновение частного прогулочного катамарана и грузового судна. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. В результате столкновения погибла женщина, ее тело достали из воды. Известно, что с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.



