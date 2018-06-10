Панораму Волгограда показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в кадре виден город, река Волга и Мамаев курган с величественной скульптурой «Родина-мать зовет!».













Примечательно, что именно на виды города-героя создатели клипа наложили известную фразу римского поэта Публий Сира, которую можно перевести так: «Там, где единение, там всегда победа». Отметим, что именно Волгоград у многих ассоциируется с победой, так как именно на берегах Волги советский народ выиграл Сталинградскую битву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. В клипе на официальную песню ЧМ-2018 также показали виды на стадион «Лужники», где пройдет церемония открытия чемпионата, храм Василия Блаженного и другие достопримечательности.

Напомним, песню Live It Up, созданную диджеем и композитором Diplo специально для ЧМ-2018, исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Ожидается, что Смит, Джем и Истрефи споют ее перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



