|Происшествия
|11.06.2018 10:05
В Волгоградской области лишенный прав водитель “ГАЗели” сбил школьницу-велосипедистку
Ребенок пострадал в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в воскресенье напротив дома № 34 по улице Гидростроевской 67-летний водитель “ГАЗели” сбил девятилетнюю девочку-велосипедистку. По имеющимся сведениям, школьница ехала по проезжей части во встречном направлении и в момент столкновения поворачивала налево на улицу Дундича. Ребенок с травмами госпитализирован. Сообщается также, что шофер “ГАЗели” ранее был лишен водительских прав.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Спорт
|11.06.2018 12:16
Панораму Волгограда показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в кадре виден город, река Волга и Мамаев курган с величественной скульптурой «Родина-мать зовет!». Примечательно, что именно на виды города-героя создатели клипа наложили известную фразу римского поэта Публий Сира, которую можно перевести так: «Там, где единение, там всегда победа». Отметим, что именно Волгоград у многих ассоциируется с победой, так как именно на берегах Волги советский народ выиграл Сталинградскую битву, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой...
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|Происшествия
|11.06.2018 10:49
Водитель легкового авто пострадал в дорожном происшествии в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье поздно вечером на 680 километре федеральной трассы “Самара-Волгоград” 56-летний водитель “ВАЗ 21099” врезался в остановившийся для ремонта грузовик “MAN TGS” с полуприцепом. При столкновении водитель легковушки получил травмы и был отправлен в больницу. По имеющимся сведениям, грузовик стоял на проезжей части с включенной световой сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки. Его шофер занимался ремонтом заднего колеса.
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|Происшествия
|11.06.2018 10:42
Молодой человек пострадал в дорожном происшествии в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в воскресенье вечером 20-летний водитель самодельного мотороллера не справился с управлением, съехал с плотины пруда “Центральный” и опрокинулся в кювет. Авария случилась в двух километрах к северу от хутора Новокиевский по дороге в хутор Тростянский. Из-за полученных травм мужчина был госпитализирован.
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|Происшествия
|11.06.2018 10:23
Девушка пострадала в аварии в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это случилось минувшей ночью на парковке гипермаркета “Семейный Магнит”, на проспекте Металлургов. По имеющимся сведениям, 20-летний водитель “ВАЗ 2105”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил 20-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована.
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|Экономика
|11.06.2018 09:40
Новые задачи поставлены в прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты гордумы рассматриваются возможность включения в список приватизируемого имущества еще десятки объектов. Больше всего таких объектов, на продаже которых может заработать бюджет, обнаружилось в Центральном районе Волгограда. Здесь, например, готовы предложить для приватизации даже целое административное здание по ул. Рокоссовского 10б. Однако в основном дополнительные объекты для приватизации представляют собой подвалы, цоколь и помещения разной этажности. Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», на приватизации муниципального имущества планировалось заработать доходов в бюджет в размере 235 миллионов рублей. С расширением...
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|Спорт
|11.06.2018 07:01
Тысячи зеленых пластиковых браслетов с надписью « Tsaritsyn - Stalingrad - Volgograd - 2018» изготовлены для гостей матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Три названия города-героя, за каждым из которых целая эпоха, написаны буквами в цветах российского флага. Напомним, историческое имя - Царицын, город на Волге носил вплоть до 1925 года, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал Волгоградом.
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|Общество
|11.06.2018 05:43
Управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» призвала жителей домов, которые она обслуживает, быть бдительными и не поддаваться на провокации, чем повергла многих в недоумение. Во всяком случае, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир дома №48 по ул. Таращанцев, на подъездах многоэтажек неожиданно появились объявления, суть которых сводится к тому, что «участились случаи мошенничества, и что в вашем доме может проводиться агитация по смене управляющей компании». Жителей призвали при возникновении подобных случаев сразу же звонить в УК, так как «только вместе мы сможем избежать негативных последствий». Как заявили информагентству собственники квартир, на самом деле они были...
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|Астрахань
|11.06.2018 05:39
Каждая корова в Астраханской области получит свой паспорт-бирку, а ее хозяину придётся отвечать за то, что скотина натворила, оставшись без пригляда. А натворить она может многое, сообщает ИА «Астрахань 24». Так, в 2017 году количество ДТП с участием рогатых составило 207 случаев. При этом в авариях пострадало 19 человек. Этот год не отстаёт по статистике. Согласно оперативным сводкам, в ДТП с участием безнадзорных животных с начала 2018 года пострадали уже семь человек. Практически во всех случаях животные, по вине которых происходили аварии, были «ничьи», как бы «дикие». «Раньше в сёлах жители сами сбрасывались на чабана для общественного стада...
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|Общество
|11.06.2018 03:36
Персонал больницы №25 скорой медицинской помощи - базового медицинского учреждения во время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу - прошел ускоренное обучение английскому языку. Несколько месяцев врачи, которым предстоит дежурить на стадионе и принимать иностранных пациентов по скорой и неотложной помощи, готовились к массовому наплыву в Волгоград гостей из разных стран мира. Чему научились волгоградские врачи к ЧМ - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|10.06.2018 21:02
Четыре человека, в том числе школьница, пострадали, по поступившим сведениям, сегодня в аварии в Городище. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, на улице Нефтяников столкнулись две легковые машины. В результате ДТП различные травмы получили восьмилетняя девочка, а также две женщины 36 лет и одна 40-летняя. Ребенок и одна из женщин от госпитализации отказались. Остальные отправлены в БСМП №25. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, авария произошла в 18:15 напротив дома № 9 по улице Нефтяников. 63-летний водитель “ВАЗ 2107” столкнулся в лобовую с “Volkswagen Jetta”, которым управляла 39-летняя женщина. После аварии она была госпитализирована, травмы...
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|Происшествия
|10.06.2018 21:00
Сегодня шестилетний мальчик пострадал, по предварительным данным, в происшествии со строительной техникой в Котовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, вечером ребенок, играя, попал под ковш трактора. Пострадавший малыш с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в центральную районную больницу. Причины случившегося уточняются.
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|Общество
|10.06.2018 19:33
«Прозвучали ли на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным вопросы, которые больше всего вас волнуют?». Журналисты съемочной группы ИА «Высота 102» спросили об этом жителей города-героя после прошедшего 7 июня разговора главы государства с гражданами страны. Напомним, Владимир Путин в 16-й раз пообщался с согражданами в данном формате и за 4 часа 20 минут успел ответить на 79 вопросов. Всего их поступило свыше 2,5 млн. Глава государства заявил, что также, как и в предыдущие годы, все поступившие вопросы будут проанализированы. Он подчеркнул, что максимальный анализ будет проведен для того, чтобы понять озабоченность граждан на сегодняшний день. «Чтобы отреагировать не...
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|Происшествия
|10.06.2018 18:36
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в областной центр из Камышина на вертолете “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 26-летний пациент получил серьезные травмы после падения с высоты. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом позвонка и рёбер, а также ушиб спинного мозга. Сейчас за его здоровье борются специалисты БСМП №25. Обстоятельства случившегося уточняются.
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|Происшествия
|10.06.2018 16:22
Ребенок и взрослый пострадали, по предварительным данным, в аварии в Николаевском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА “Высота 102”, около полудня в поселке Искра опрокинулась легковая машина. В экстренных службах региона информагентству сообщили, что в ДТП получили травмы восьмилетняя девочка и 36-летний мужчина. У ребенка ранена нога, у взрослого - черепно-мозговая травма и сотрясение. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Николаевска.
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|Экономика
|10.06.2018 15:06
Для жителей района «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в Волгограде, лето началось с праздника. Для ребят и их родителей был организован субботник в игровой форме и пиратский квест, сообщает ИА «Высота 102». Маленькие участники праздника раскрасили большую песочницу, посеяли семена клевера и установили вместе с родителями фамильные таблички у семейных деревьев. Теперь двор «Нового Света» выглядит ещё ярче и уютнее. Как отмечают жители, район «Новый Свет» постоянно развивается — недавно здесь появился сквер, где все соседи проводят время с...
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11 июня 10:49
11 июня 09:40
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Происшествия
11 июня 10:49
11 июня 10:05
В Волгоградской области лишенный прав водитель “ГАЗели” сбил школьницу-велосипедистку
10 июня 21:02
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