На юге Волгограда неизвестный мотоциклист сбил пешехода и скрылся

Мужчина пострадал в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 19:50 напротив дома № 51 по улице Героев Малой Земли мотоциклист сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу. В результате аварии пешехода с травмами доставили в медучреждение. Мотоциклист с места происшествия скрылся.

Отметим, что всего за субботу произошло 11 ДТП, травмы в которых получили 11 человек.