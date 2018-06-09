|Происшествия
|09.06.2018 20:14(Обновлено: 09.06.2018 20:14)
Трое строителей церкви в Волгограде упали с высоты
Три человека пострадали, по предварительным данным, при падении с высоты в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, это случилось сегодня около половины шестого вечера на бульваре имени 30-летия Победы на строящейся церкви. По имеющимся на данный момент сведениям, там произошел обрыв троса. В результате ЧП различные травмы получили трое мужчин 19, 27 и 36 лет. Их госпитализировали в БСМП №25. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Происшествия
|09.06.2018 18:54
Легковой автомобиль загорелся в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось около пяти часов вечера на шоссе Авиаторов. Водитель По предварительным данным, водитель “ВАЗ-2115” не справился с управлением, врезался в ограждение и загорелся. По словам очевидцев, машину быстро потушили прибывшие на место пожарные. При аварии никто не пострадал. Информация о случившемся уточняется.
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|Общество
|09.06.2018 18:53
Своеобразный навигатор разместился у выхода со станции Волгоград-1 для помощи прибывающим в город-герой туристам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сотрудники туристического информационного центра расскажут о самых интересных местах города, помогут подобрать увлекательные экскурсионные маршруты, объяснят особенности передвижения в транспорте и многое другое. Причем языковой барьер - не проблема для работников информационного пункта. По словам руководителя центра Дениса Тимакина, они смогут поговорить с зарубежными гостями как по-русски, так и по-английски: "А, если иностранец не говорит ни на том, ни на другом языках, у нас есть специальные брошюры на немецком, французском и испанском". Уже выпущено около 150 тысяч буклетов...
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|Происшествия
|09.06.2018 18:25
Водитель, сбивший сегодня утром пенсионерку, задержан полицейскими в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, около половины восьмого утра на пешеходном переходе напротив дома №17 по проспекту Металлургов под колеса “Renault Mégane” попала 67-летняя пенсионерка. По имеющимся на данный момент сведениям, она переходила дорогу на зеленый свет. В результате ДТП она попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом бедра. Водитель с места происшествия скрылся. В городе был введен план “Перехват”. Позже машину нашли на улице Созидательской у дома № 12. Как оказалось, ею управлял 41-летний мужчина.
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|Общество
|09.06.2018 17:28
Дважды изымать заложенную иномарку пришлось приставам в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, недавно у местного жителя за долг в 400 тысяч была изъята его “Škoda” и другое имущество. Машину передали на хранение фирме, которая дала ему деньги. Но долго у новых владельцев иномарка не задержалась. Выяснилось что сама машина была уже заложена в “Сбербанке” и приставам пришлось забирать авто у компании. Сотрудники фирмы, не горя желанием отдавать ее, не пустили пристава на территорию стоянки. Поэтому на следующий день он явился с серьезным подкреплением, транспорт был изъят и передан на ответственное хранение уже “Сбербанку”....
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|Происшествия
|09.06.2018 16:40
Один человек пострадал сегодня в ДТП с маршруткой и тремя легковыми автомобилями в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла днем у дома №265 по проспекту Ленина. По имеющимся на данный момент сведениям, “KIA Rio” врезалась в “ВАЗ” пятнадцатой модели. От удара отечественная легковушка ушла на встречную полосу и там ударилась об автомобиль “Mazda” и “ГАЗель”. При столкновении пострадал водитель “пятнадцатой”. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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|Происшествия
|09.06.2018 16:24
Долг по детским пособиям перед 320 сотрудницами фирмы “Гермес Ритейл” был погашен после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось что с декабря прошлого по март нынешнего года работницам предприятия, находящимися в декретном отпуске, не выплачивалось пособие. Сумма долга составила около трех с половиной миллионов рублей. По итогам прокурорской проверки гендиректору фирмы было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Собранные материалы надзорной были отправлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области. Там будет решатся вопрос о привлечении юрлица и его руководителя к административной ответственности. Помимо этого, надзорным ведомством поданы 15 исков о...
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|Общество
|09.06.2018 16:19 (Обновлено: 09.06.2018 16:19)
Недостроенное здание в нескольких метрах от остановки Мамаев курган в Волгограде, которое, видимо, не успевают достроить к предстоящему чемпионату мира по футболу, прикрыли белой тканью. Как сообщает ИА "Высота 102", укутанный, словно в белый саван, объект вот уже несколько дней является новой "достопримечательностью" на пути к главному объекту ЧМ - стадиону "Волгоград Арена". К слову, забор, которым обнесен недострой, также "освежили". Теперь на нем размещена символика предстоящего чемпионата. Напомним, уже через неделю, 18 июня, на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" пройдет первый матч с участием сборных Англии и Туниса. ...
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|Общество
|09.06.2018 15:19
В преддверии Дня России лучшим кадетам Волгограда вручили паспорта в музее-заповеднике “Сталинградская битва”
Сегодня в музее-заповеднике “Сталинградская битва” прошла церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации волгоградским кадетам достигшим 14-летнего возраста. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, торжественное мероприятие состоялось в триумфальном зале. Там главный документ получили лучшие ученики специализированных полицейских и кадетских классов школ города-героя - те, кто побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Паспорта гражданина РФ им вручил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Отметим, что в Волгограде стало традицией вручать паспорта лучшим школьникам в преддверии госпраздников. “Получение главного документа накануне важного государственного праздника значимо и показательно. Запомните этот день,...
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|Спорт
|09.06.2018 15:18
Сегодня сборная Исландии отправилась в Россию для подготовки и участия в матчах чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Полузащитник команды Арон Гуннарссон и другие исландские футболисты опубликовали в своих Instagram- аккаунтах фото «при полном параде», сделанные в аэропорту перед вылетом. Базой сборной Исландии на время ЧМ выбран поселок Кабардинка в Краснодарском крае. 22 июня на «Волгоград Арене» сборная Исландии сыграет с командой Нигерии. Противостояние этих команд на поле 45-тысячного стадиона обещает быть, как минимум, нескучным. Для исландских викингов участие в чемпионате...
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|Общество
|09.06.2018 14:37
Около двухсот детей сотрудников «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», а также школьники из Котовского, Даниловского районов Волгоградской области отдыхают сейчас в оздоровительном центре «Рассвет». Поднятием флагов под исполнение гимнов – российского и детского центра «Рассвет» состоялось торжественное открытие июньской смены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции команды шести отрядов показали свои презентации. «Мантры» – такая тематика выбрана педагогами-организаторами для первой профильной смены. Задумка основана на погружении учащихся посредством игровых моделей в увлекательный мир древнеславянской мифологии. ДОЦ «Рассвет» превратился в отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями. Мальчишек и девчонок...
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|Происшествия
|09.06.2018 14:36
Загромождение автомобилей около пешеходного перехода на ул. Советской в Волгограде едва не стало причиной трагедии. Свидетелем этой сцены стал корреспондент ИА «Высота 102». Молодые люди из-за припаркованных автомобилей не увидели приближающийся транспорт, не ожидал их и водитель, который успел резко затормозить. В результате всем повезло - молодые люди отделались испугом, а водитель избежал наезда на пешеходов. Похоже, что парковщиков, которые в нарушении правил ПДД оставляют свои автомобили чуть ли не на переходах, не волнуют ни штрафы, ни риск, которому они подвергают пешеходов. Проблема неуважительного отношения водителей к пешим волгоградцам особенно обострилась в последнее время. У водителей свой аргумент...
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|Общество
|09.06.2018 14:31 (Обновлено: 09.06.2018 15:20)
На станции «Пионерская» запущены в работу современные тихоходные эскалаторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, первые пассажиры скоростного трамвая уже оценили комфортный спуск и подъем на четырех тихоходных эскалаторах. Ранее еще на трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - после проведенных ремонтных работ такое же оборудование также запущенов работу. На станции «Пионерская» заменили на новые все 4 эскалатора. Это позволило вывести на новый уровень комфорт пассажиров волгоградской «подземки». Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от...
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|Общество
|09.06.2018 14:25 (Обновлено: 09.06.2018 21:20)
Более десятка бытовых вагончиков, которые ранее находились на "Волгоград Арене", строители стадиона предлагают продать, а вырученные деньги пустить на погашение долгов по зарплате. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградец Андрей Кузубов, который через суд пытается взыскать долг по зарплате за 4,5 месяца, нашел имущество бывшего работодателя - субподрядной организации из Москвы - на территории бывшего метизного завода. Здесь, как оказалось, нашли пристанище 11 строительных бытовых вагончиков ООО "Строительная компания "Управление строительства-620" (ООО "СК "УС-620"), сотрудники которой выполняли на стадионе "Волгоград Арена" электромонтажные и отделочные работы. С этой компанией сегодня и...
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|Расследования
|09.06.2018 14:24 (Обновлено: 09.06.2018 16:24)
"Нерыбный день": В Волгоградском УФАС заподозрили областных чиновников в лоббировании интересов одной фирмы
В антимонопольное ведомство поступили жалобы от трех компаний, которые давно занимаются выловом рыбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, заявители были не согласны с итогами конкурса, проведенного областным комитетом сельского хозяйства, на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Старополтавского и Новониколаевского районов. По сообщению антимонопольного ведомства, комиссией комитета по надуманным основаниям было отказано в допуске к участию в конкурсе предпринимателям, ранее занимавшимся рыболовством в регионе. Благодаря отстранению конкурентов, победителем был признан единственный претендент -- компания, которая ранее выловом рыбы не занималась. «Нас возмутил такой избирательный подход конкурсной комиссии к представленным заявкам. Сложилось впечатление, что комиссия комитета в...
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|Общество
|09.06.2018 14:16
Тема болельщиков волнует большинство жителей городов, где пройдет ЧМ-2018, включая и Волгоград. Согласно исследованию, которое провела социальная сеть «Одноклассники», - сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области доля сообщений пользователей, в которых говорится о данной теме, составляет 15,3%. Чуть больше – 16,9% - болельщиками интересуются в Самарской области, Ростовской - 16,1%, Татарстане - 15%. Чуть меньше обсуждают тему в Краснодарском крае -13,1%, Нижегородской области - 12,5% , Москве - 11,2%, Санкт- Петербурге - 9,2%. Кроме того, активно обсуждается проблема бездомных животных на улицах городов и символика чемпионата. Всего по результатам опроса за турниром планируют следить 61% опрошенных. При этом абсолютное...
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9 июня 20:14
Трое строителей церкви в Волгограде упали с высоты 2
9 июня 18:54
9 июня 15:19
9 июня 14:31
9 июня 14:25
9 июня 14:24
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9 июня 13:00
9 июня 10:30
Происшествия
9 июня 20:14
Трое строителей церкви в Волгограде упали с высоты 2
9 июня 18:54
9 июня 13:22
9 июня 10:30
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