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Астрахань
 11.06.2018 05:39

В Астраханской области коровы получают паспорта


Каждая корова в Астраханской области получит свой паспорт-бирку, а ее хозяину придётся отвечать за то, что скотина натворила, оставшись без пригляда. А натворить она может многое, сообщает ИА «Астрахань 24». Так, в  2017 году количество ДТП с участием рогатых составило 207 случаев. При этом в авариях пострадало 19 человек. Этот год не отстаёт по статистике. Согласно оперативным сводкам, в ДТП с участием безнадзорных животных с начала 2018 года пострадали уже семь человек. Практически во всех случаях животные, по вине которых происходили аварии, были «ничьи», как бы «дикие».
«Раньше в сёлах жители сами сбрасывались на чабана для общественного стада или же чабанили по очереди. Теперь эта традиция утрачена, все экономят. В итоге корова предоставлена сама по себе, ходит там, где хочет, выскакивает на дорогу», – говорит министр сельского хозяйства области Алексей Галкин. 
Процесс чипирования и биркования КРС в регионе уже идёт: повесить в ухо корове «серёжку с номером» не так дорого и долго, как кажется. Цена на бирку сейчас колеблется от 7 до 20 рублей. Эту процедуру можно провести во время ежегодного ветосмотра, служба занесёт все данные в муниципальную похозяйственную книгу, хозяину скотины для этого усилий прилагать не нужно.
Уже сегодня с помощью информационной  системы  «Меркурий»  можно проследить происхождение мяса или молока от магазинной полки до поставщика сырья. Вплоть до того, что можно узнать кличку коровы, из которой была изготовлена конкретная палка колбасы. По мнению минсельхоза, эти меры позволят значительно снизить не только количество ДТП с участием безнадзорных животных, но и защитить рынок от незаконных махинаций, когда по одним и тем же ветдокументам дельцы продают по несколько партий «анонимной» говядины.
Фото ИА "Астрахань 24".
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