Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом комплексе «Заречье», как легко можно мечту о жизни в райском уголке с городским комфортом сделать реальностью.

В минутах езды от центра Волгограда с видом на главные достопримечательности Волгограда жильцы «Заречья» живут на лоне природы. При этом вся социальная инфраструктура: гипермаркет, больница, школа, детский сад - в шаговой доступности. Рядом с жилым массивом проходят автобусы и маршрутные такси, поэтому транспортных проблем у жильцов «Заречья» даже при отсутствии своих машин нет.

Здесь строят кварталы трехэтажных многоквартирных домов, с квартирами эконом-класса и просторными апартаментами. Есть зона застройки коттеджей, где будущие жильцы могут воплощать свои самые смелые фантазии. Большой популярностью сегодня пользуются у горожан дуплексы — двухуровневые квартиры с гаражом на два автомобиля, лужайкой перед входом в дом. Это воплощение «европейской мечты» в регионе первыми начали реализовывать в «Заречье».

Подробности — в видеоматериале ИА «Высота 102».