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Общество
 13.06.2018 05:23

В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы

Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом комплексе «Заречье», как легко можно мечту о жизни в райском уголке с городским комфортом сделать реальностью.
В минутах езды от центра Волгограда с видом на главные достопримечательности Волгограда  жильцы «Заречья» живут на лоне природы. При этом вся социальная инфраструктура: гипермаркет, больница, школа, детский сад -  в шаговой доступности. Рядом с жилым массивом проходят автобусы и маршрутные такси, поэтому транспортных проблем у жильцов «Заречья» даже при отсутствии своих машин нет.  
Здесь строят кварталы трехэтажных многоквартирных домов, с квартирами эконом-класса и просторными апартаментами. Есть зона застройки коттеджей, где будущие жильцы могут воплощать свои самые смелые фантазии. Большой популярностью сегодня пользуются у горожан дуплексы — двухуровневые квартиры с гаражом на два автомобиля, лужайкой перед входом в дом. Это воплощение «европейской мечты» в регионе первыми начали реализовывать в «Заречье». 
Подробности — в видеоматериале ИА «Высота 102».


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Общество 12.06.2018 22:37

Волгоградцы назвали фонтан в Мемориальном парке новой достопримечательностью города Скромно и сдержанно волгоградцы встретили День России у подножия Мамаева кургана. Несмотря на то, что многие праздничные мероприятия, в том числе фейерверк и концерт Дениса Майданова были отменены из-за катастрофы на Волге, в которой погибли 11 человек, сотни волгоградцев пришли в Мемориальный парк, чтобы посмотреть на большой пешеходный фонтан. Кое-кто из волгоградцев даже назвали это сооружение новой достопримечательностью города-героя.  Около него чаще всего останавливались горожане и гости города, чтобы сфотографироваться и отдохнуть от пылающего волгоградского солнца. Рядом работали площадки для детских конкурсов, небольшая выставка юных волгоградских художников, воркаут-площадка и место для выполнения велосипедных трюков. ...
Прочитана: 4884 раз
Общество 12.06.2018 17:10

Российский певец выразил соболезнования родным погибших в речной аварии в Волгограде Российский певец выразил соболезнования родным погибших в речной аварии в Волгограде: «Из-за страшной речной аварии, унесшей жизни 11 человек, Волгоград не будет отмечать День России.  В Волгоградской области отменено открытие мемориального парка Мамаева кургана и мой концерт. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших», - такое сообщение появилось на страничке Дениса Майданова в соцсетях два часа назад. Напомним, сегодня должен был состояться концерт российского певца на открытии Мемориального парка, однако из-за трагедии, в которой погибли 11 человек, это праздничное мероприятия и другие, запланированные...
Прочитана: 5349 раз
Расследования 12.06.2018 15:00

В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана Завершилась процедура опознания погибших при столкновении катамарана «Елань-12» и баржи в акватории Волги в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 10 взрослых и 17-летнего подростка. Среди погибших были сотрудники ГИБДД, которые собрались на катамаране, чтобы отметить два дня рождения. Так, накануне ЧП 43 года исполнилось майору Виталию Неграшу - командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. На судне он был вместе с женой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Все они погибли. Еще один именинник был в семье Александра Алифашкина -...
Прочитана: 23928 раз
Экология 12.06.2018 14:19

Рыбака из хутора Сидоры (городской округ Михайловка) оштрафовали за применение запрещенных орудий лова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, селянин с применением запретного орудия под названием "Хватка" в апреле текущего года рыбачил на реке Медведица. Инспектором Цимлянского отдела Рыбоохраны в отношении нарушителя был составлен административный протокол. На рыбака наложен штраф в сумме 2000 рублей. Примечательно, что по решению суда запрещенное орудие лова будет не конфисковано, а возвращено владельцу.
Прочитана: 2120 раз
Расследования 12.06.2018 12:32

В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана Вскрытие показало, что владелец катамарана «Елань-12» Дмитрий Хахалев, который в момент столкновения управлял судном, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, Хахалев был в средней степени опьянения. Учитывая его вес, а это около 170 кг, для этого ему необходимо было выпить порядка двух бутылок виски. Напомним, столкновение катамарана «Елань-12» с баржей произошло накануне поздно вечером в акватории Волги. Погибли 11 человек, пятерым удалось спастись. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сейчас идет процедура опознания погибших. Фото с личной страницы Дмитрия Хахалева в Facebook
Прочитана: 25294 раз
Расследования 12.06.2018 12:22

Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов Затонувшее на Волге судно, в котором погибли 11 человек, совершало ночную прогулку по реке с нарушением всех норм, правил и запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, на данный момент опознаны тела 5 человек, процедура опознания продолжается. Катамаран сегодня утром подняли на сушу при помощи автокрана. В каюте судна было обнаружено тело 38-летней женщины – одиннадцатой погибшей, которая числилась пропавшей без вести.  Последние часы «Елани-12» Катамаран «Елань-12» в простонародье называют плавучей дачей. Установлено, что судно было снято с учета, не было зарегистрировано, и его владелец...
Прочитана: 87938 раз
Общество 12.06.2018 11:45

Сегодня в Волгограде из-за трагедии, произошедшей на Волге накануне вечером, отменены праздничные увеселительные мероприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в план мероприятий, посвященных празднованию Дня России, внесены изменения. Так, сегодня отменено вечернее светомузыкальное шоу с использованием световых арок в новом парке, праздничный фейерверк и вся концертная программа. При этом детские мероприятия пройдут в соответствии с ранее утвержденным графиком.
Прочитана: 5520 раз
Экология 12.06.2018 11:28

Судимая руководитель МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке Волгограда  Возмутительной  назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной,  руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним, работники этого учреждения «прославились» захоронением мешков с мусором в лесопарковой зоне и отделались, судя по всему, «легким испугом». ИА «Высота 102» сообщало об этой вопиющей ситуации  в материалах  «В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне», «Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркововой зоне», «Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне» и других.  Причем  жители домов № 119,...
Прочитана: 1566 раз
Происшествия 12.06.2018 09:34

Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек В корме затопленного катамарана, столкнувшегося накануне вечером с баржей, обнаружено тело 38-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. После столкновения накануне вечером двух судов и проведенных поисково-спасательных работ, катамаран отбуксировали к причальной стенке одного из предприятий, где он полностью затонул. ЧП произошло на Волге в районе грузового порта Волгограда. Сегодня рано утром при помощи крана катамаран был поднят из реки. В его корме и была обнаружена пассажирка, поиски которой продолжались всю ночь. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в оперативном штабе, в настоящее время...
Прочитана: 44516 раз
Общество 12.06.2018 05:03

Руководителя ООО "Ростовское ДСУ" Владимира Зайцева признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Дубовского районного суда, за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ Зайцев должен заплатить штраф в размере 20000 рублей. Согласно материалам дела, огромную яму на 624 км автодороги в Дубовском районе зафиксировали сотрудники ГИБДД. Ее размеры: глубина 11 см., длина около 2 метров, ширина - 89 см. Был составлен акт недостатков в эксплуатационном состоянии дороги. Примечательно, что по ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по...
Прочитана: 2324 раз
Происшествия 12.06.2018 03:10

Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести Десять человек погибли в результате столкновения частного прогулочного катамарана и толкача-буксира в составе двух барж в акватории Волги в Волгограде, один человек числится пропавшим без вести. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на заседании оперативного штаба сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в момент столкновения на всех судах находилось 28 человек. Транспортное происшествие на воде произошло в 21.59 около острова Голодный в километре от береговой линии, уточнил глава региона. В результате столкновения катамаран, на котором находилось 16 человек, перевернулся. Ранее сообщалось, что спастись удалось семерым. Однако губернатор уточнил, что только 5 человек были спасены....
Прочитана: 28352 раз
Происшествия 12.06.2018 02:41

Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи на реке Волга в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). По предварительным данным, накануне вечером, в районе 22 часов на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК...
Прочитана: 2198 раз
Происшествия 12.06.2018 01:51

В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым Врезавшийся в баржу частный катамаран был рассчитан на 12 мест, однако на нем в момент трагедии находилось 16 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» источники в экстренных службах, на данный момент есть информация, что владельцем катамарана является Дмитрий Хахалев, который, вероятно, и управлял судном в момент ЧП. Однако эта информация сейчас проверяется следственными органами. Напомним, что Дмитрий Хахалев в Волгоградской области несколько лет назад снискал скандальную репутацию. Бывший глава Калачевского района Хахалев в 2010 году был осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ: ст....
Прочитана: 15423 раз
Происшествия 11.06.2018 23:59

Волгоградский губернатор поручил развернуть оперативный штаб на берегу Волги Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место происшествия, случившегося в акватории реки Волга в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, глава региона поставил задачу развернуть на месте оперативный штаб. Согласно данным МЧС, сообщение о происшествии в акватории Волги напротив Центрального района Волгограда поступило на пульт дежурного около 22:00. По предварительным данным, в 250 метрах от берега произошло столкновение частного прогулочного катамарана и грузового судна. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. В результате столкновения погибла женщина, ее тело достали из воды. Известно, что...
Прочитана: 10151 раз
Происшествия 11.06.2018 23:19

На Волге в Волгограде столкнулись баржа и катамаран: есть жертвы По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали в результате происшествия на Волге. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около 22:00 в акватории Волги напротив Центрального района в 250 метрах от берега столкнулись баржа и катамаран. По имеющейся на данный момент информации, женщины 33 и 39 лет доставлены в БСМП №25. Врачи диагностировали у них переохлаждение. Еще одна женщина погибла, ее тело вытащили из воды. Известно, что с катамарана были спасены семь человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
Прочитана: 5116 раз


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12 июня 11:45
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12 июня 07:06
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12 июня 05:03
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11 июня 15:20
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В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
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В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
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Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцевКомментарии19
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Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
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Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателяКомментарии11
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