Руководителя ООО "Ростовское ДСУ" Владимира Зайцева признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Дубовского районного суда, за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ Зайцев должен заплатить штраф в размере 20000 рублей. Согласно материалам дела, огромную яму на 624 км автодороги в Дубовском районе зафиксировали сотрудники ГИБДД. Ее размеры: глубина 11 см., длина около 2 метров, ширина - 89 см. Был составлен акт недостатков в эксплуатационном состоянии дороги. Примечательно, что по ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см., ширине - 60 см. и глубине - 5 см. В судебном заседании Зайцев вину в совершенном правонарушении полностью признал. Он пояснил, что является ответственным за участок дороги с 622 по 635 км. Своевременно заделать выбоину компания не успела в связи с большим объемом весенних работ по обеспечению безопасного проезда по федеральной автодороге 1Р 228 "Сызрань - Саратов - Волгоград". Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



