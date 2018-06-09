|Общество
|09.06.2018 14:37
В детском центре «Рассвет» открылась первая летняя смена
Около двухсот детей сотрудников «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», а также школьники из Котовского, Даниловского районов Волгоградской области отдыхают сейчас в оздоровительном центре «Рассвет». Поднятием флагов под исполнение гимнов – российского и детского центра «Рассвет» состоялось торжественное открытие июньской смены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции команды шести отрядов показали свои презентации.
«Мантры» – такая тематика выбрана педагогами-организаторами для первой профильной смены. Задумка основана на погружении учащихся посредством игровых моделей в увлекательный мир древнеславянской мифологии. ДОЦ «Рассвет» превратился в отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями. Мальчишек и девчонок ожидает насыщенная и разнообразная программа, увлекательные исторические квесты, интеллектуальные и спортивные игры и многое другое. Опытные инструкторы проведут веревочные курсы, где ознакомят ребят с хитростями восточного искусства. В ходе военно-спортивной игры «Малая Виктория» воспитанников обучат стрельбе из арбалета и лука.
За последние шесть лет на развитие инфраструктуры оздоровительного центра «Рассвет», расположенного в Даниловском районе, АО «КАУСТИК» направил более 200 млн рублей. Сегодня здесь комфортабельные жилые корпуса, новый бассейн и душевые помещения, обширная благоустроенная территория с ухоженными зелеными насаждениями – предприятие делает все необходимое для комфортного, качественного и безопасного отдыха школьников. А благодаря стараниям опытных и креативных педагогов досуг воспитанников «Рассвета» не только интересен и насыщен событиями, но и познавателен. За 40 лет в «Рассвете» отдохнуло более 90 тысяч детей.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|09.06.2018 17:28
Дважды изымать заложенную иномарку пришлось приставам в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, недавно у местного жителя за долг в 400 тысяч была изъята его “Škoda” и другое имущество. Машину передали на хранение фирме, которая дала ему деньги. Но долго у новых владельцев иномарка не задержалась. Выяснилось что сама машина была уже заложена в “Сбербанке” и приставам пришлось забирать авто у компании. Сотрудники фирмы, не горя желанием отдавать ее, не пустили пристава на территорию стоянки. Поэтому на следующий день он явился с серьезным подкреплением, транспорт был изъят и передан на ответственное хранение уже “Сбербанку”....
Прочитана: 73 раз
|Происшествия
|09.06.2018 16:40
Один человек пострадал сегодня в ДТП с маршруткой и тремя легковыми автомобилями в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла днем у дома №265 по проспекту Ленина. По имеющимся на данный момент сведениям, “KIA Rio” врезалась в “ВАЗ” пятнадцатой модели. От удара отечественная легковушка ушла на встречную полосу и там ударилась об автомобиль “Mazda” и “ГАЗель”. При столкновении пострадал водитель “пятнадцатой”. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 361 раз
|Происшествия
|09.06.2018 16:24
Долг по детским пособиям перед 320 сотрудницами фирмы “Гермес Ритейл” был погашен после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось что с декабря прошлого по март нынешнего года работницам предприятия, находящимися в декретном отпуске, не выплачивалось пособие. Сумма долга составила около трех с половиной миллионов рублей. По итогам прокурорской проверки гендиректору фирмы было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Собранные материалы надзорной были отправлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области. Там будет решатся вопрос о привлечении юрлица и его руководителя к административной ответственности. Помимо этого, надзорным ведомством поданы 15 исков о...
Прочитана: 237 раз
|Общество
|09.06.2018 16:19 (Обновлено: 09.06.2018 16:19)
Недостроенное здание в нескольких метрах от остановки Мамаев курган в Волгограде, которое, видимо, не успевают достроить к предстоящему чемпионату мира по футболу, прикрыли белой тканью. Как сообщает ИА "Высота 102", укутанный, словно в белый саван, объект вот уже несколько дней является новой "достопримечательностью" на пути к главному объекту ЧМ - стадиону "Волгоград Арена". К слову, забор, которым обнесен недострой, также "освежили". Теперь на нем размещена символика предстоящего чемпионата. Напомним, уже через неделю, 18 июня, на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" пройдет первый матч с участием сборных Англии и Туниса. ...
Прочитана: 2295 раз
|Общество
|09.06.2018 15:19
В преддверии Дня России лучшим кадетам Волгограда вручили паспорта в музее-заповеднике “Сталинградская битва”
Сегодня в музее-заповеднике “Сталинградская битва” прошла церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации волгоградским кадетам достигшим 14-летнего возраста. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, торжественное мероприятие состоялось в триумфальном зале. Там главный документ получили лучшие ученики специализированных полицейских и кадетских классов школ города-героя - те, кто побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Паспорта гражданина РФ им вручил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Отметим, что в Волгограде стало традицией вручать паспорта лучшим школьникам в преддверии госпраздников. “Получение главного документа накануне важного государственного праздника значимо и показательно. Запомните этот день,...
Прочитана: 500 раз
|Спорт
|09.06.2018 15:18
Сегодня сборная Исландии отправилась в Россию для подготовки и участия в матчах чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Полузащитник команды Арон Гуннарссон и другие исландские футболисты опубликовали в своих Instagram- аккаунтах фото «при полном параде», сделанные в аэропорту перед вылетом. Базой сборной Исландии на время ЧМ выбран поселок Кабардинка в Краснодарском крае. 22 июня на «Волгоград Арене» сборная Исландии сыграет с командой Нигерии. Противостояние этих команд на поле 45-тысячного стадиона обещает быть, как минимум, нескучным. Для исландских викингов участие в чемпионате...
Прочитана: 509 раз
|Происшествия
|09.06.2018 14:36
Загромождение автомобилей около пешеходного перехода на ул. Советской в Волгограде едва не стало причиной трагедии. Свидетелем этой сцены стал корреспондент ИА «Высота 102». Молодые люди из-за припаркованных автомобилей не увидели приближающийся транспорт, не ожидал их и водитель, который успел резко затормозить. В результате всем повезло - молодые люди отделались испугом, а водитель избежал наезда на пешеходов. Похоже, что парковщиков, которые в нарушении правил ПДД оставляют свои автомобили чуть ли не на переходах, не волнуют ни штрафы, ни риск, которому они подвергают пешеходов. Проблема неуважительного отношения водителей к пешим волгоградцам особенно обострилась в последнее время. У водителей свой аргумент...
Прочитана: 572 раз
|Общество
|09.06.2018 14:31 (Обновлено: 09.06.2018 15:20)
На станции «Пионерская» запущены в работу современные тихоходные эскалаторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, первые пассажиры скоростного трамвая уже оценили комфортный спуск и подъем на четырех тихоходных эскалаторах. Ранее еще на трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - после проведенных ремонтных работ такое же оборудование также запущенов работу. На станции «Пионерская» заменили на новые все 4 эскалатора. Это позволило вывести на новый уровень комфорт пассажиров волгоградской «подземки». Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от...
Прочитана: 2636 раз
|Общество
|09.06.2018 14:25
Более десятка бытовых вагончиков, которые ранее находились на "Волгоград Арене", строители стадиона предлагают продать, а вырученные деньги пустить на погашение долгов по зарплате. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградец Андрей Кузубов, который через суд пытается взыскать долг по зарплате за 4,5 месяца, нашел имущество бывшего работодателя - субподрядной организации из Москвы - на территории бывшего метизного завода. Здесь, как оказалось, нашли пристанище 11 строительных бытовых вагончиков ООО "Строительная компания "Управление строительства-620" (ООО "СК "УС-620"), сотрудники которой выполняли на стадионе "Волгоград Арена" электромонтажные и отделочные работы. С этой компанией сегодня и...
Прочитана: 2701 раз
|Расследования
|09.06.2018 14:24 (Обновлено: 09.06.2018 16:24)
"Нерыбный день": В Волгоградском УФАС заподозрили областных чиновников в лоббировании интересов одной фирмы
В антимонопольное ведомство поступили жалобы от трех компаний, которые давно занимаются выловом рыбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, заявители были не согласны с итогами конкурса, проведенного областным комитетом сельского хозяйства, на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Старополтавского и Новониколаевского районов. По сообщению антимонопольного ведомства, комиссией комитета по надуманным основаниям было отказано в допуске к участию в конкурсе предпринимателям, ранее занимавшимся рыболовством в регионе. Благодаря отстранению конкурентов, победителем был признан единственный претендент -- компания, которая ранее выловом рыбы не занималась. «Нас возмутил такой избирательный подход конкурсной комиссии к представленным заявкам. Сложилось впечатление, что комиссия комитета в...
Прочитана: 824 раз
|Общество
|09.06.2018 14:16
Тема болельщиков волнует большинство жителей городов, где пройдет ЧМ-2018, включая и Волгоград. Согласно исследованию, которое провела социальная сеть «Одноклассники», - сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области доля сообщений пользователей, в которых говорится о данной теме, составляет 15,3%. Чуть больше – 16,9% - болельщиками интересуются в Самарской области, Ростовской - 16,1%, Татарстане - 15%. Чуть меньше обсуждают тему в Краснодарском крае -13,1%, Нижегородской области - 12,5% , Москве - 11,2%, Санкт- Петербурге - 9,2%. Кроме того, активно обсуждается проблема бездомных животных на улицах городов и символика чемпионата. Всего по результатам опроса за турниром планируют следить 61% опрошенных. При этом абсолютное...
Прочитана: 363 раз
|Расследования
|09.06.2018 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань"
На один месяц уменьшил Волгоградский областной суд срок наказания за смертельное ДТП водителю Виталию Камневу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, авария с двумя погибшими произошла в октябре минувшего года в Новоаннинском районе на трассе “Москва-Астрахань”. Там столкнулись “КамАЗ” и “Toyota Land Cruiser 200”. Выяснилось, что водитель грузовика Виталий Каменев сел пьяным за руль и уснул в пути. Машина выехала на встречную полосу и протаранила внедорожник. Двое пассажиров “Toyota” погибли на месте. Свою вину Каменев признал, но давать показания отказался. Районный суд приговорил его к 5 годам и 10 месяцам в колонии-поселении. Областная инстанция смягчила приговор здесь...
Прочитана: 474 раз
|Происшествия
|09.06.2018 13:22
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Жирновского района, подозреваемого в мошенничестве с уборкой снега. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорная проверка показала что администрация Кленовского поселения заключила с местным жителем договор на очистку территории от зимних осадков. По договору он получил порядка 100 тысяч рублей. На деле дороги расчищались техникой крупных сельхозорганизаций и только те, по которым ездил их транспорт. На самого же мужчину не было зарегистрировано ни одной единицы техники, пригодной для уборки снега. Уголовное дело расследуют сотрудники отдела дознания ОМВД России по Жирновскому району.
Прочитана: 851 раз
|Политика
|09.06.2018 13:20
Президиум генсовета партии «Единая Россия» назначил депутата Государственной думы РФ Александра Клыканова куратором Волгоградской области на время предвыборной кампании. Об этом в Волгограде местным партийцам заявил руководитель межрегионального координационного совета партии по ЮФО Константин Бахарев, сообщает ИА «Высота 102». Примечательно, что Александр Клыканов (на фото) – астраханец, в прошлом возглавлял думу Астраханской области. Вопросы подготовки к единому дню голосования и стоящие перед партией задачи представители «Единой России» из регионов ЮФО обсудили накануне в Волгограде в рамках заседания межрегинального координационного совета. Присутствовавший на встрече заместитель полномочного представителя президента России по Южному федеральному округу Анатолий Сафронов призвал коллег обратить внимание...
Прочитана: 709 раз
|Экономика
|09.06.2018 13:09
Открытие нового центра отгрузки битумных продуктов и смазочных материалов состоялось накануне на территории Волгоградского НПЗ (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Проект реализован ООО «ЛЛК-Интернешнл» - бессменным лидером российского рынка по производству смазочных материалов. Со второго полугодия 2017 года компания является также единым оператором по реализации битумной программы. Как сообщает ИА «Высота 102», право на запуск центра было предоставлено Вице-президенту по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максиму Дондэ и заместителю губернатора Волгоградской области - председателю комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роману Бекову. «Проект, где реализованы самые передовые технологии и стандарты, был запущен...
Прочитана: 699 раз
9 июня 15:19
9 июня 14:31
9 июня 14:25
9 июня 14:24
9 июня 13:50
9 июня 13:22
9 июня 13:20
9 июня 13:09
9 июня 13:00
9 июня 10:30
Общество
9 июня 15:19
9 июня 14:31
9 июня 14:25
9 июня 13:00
8 июня 17:12
8 июня 15:14
8 июня 10:17
7 июня 17:06
7 июня 16:55
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 9 Июня, Сб
Волгоград
Малооблачно, температура 25..27 С, давление 744..746 мм рт.ст., ветер Западный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Июня, Сб
|1 $
|62.6680 руб.
|1 €
|73.7916 руб.
|1 GBP
|84.0065 руб.
|1 CHF
|63.8622 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 14469
Просмотров: 14434
Просмотров: 4697
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходов13
Просмотров: 4203
Просмотров: 3996
Просмотров: 3563
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +337 / 6-
Рекомендации: +55 / 16-
Рекомендации: +34 / 9-
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходов13
Рекомендации: +32 / 13-
Рекомендации: +31 / 6-
Рекомендации: +29 / 3-
Рекомендации: +27 / 10-
Рекомендации: +27 / 2-
Рекомендации: +27 / 14-