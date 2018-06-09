В детском центре «Рассвет» открылась первая летняя смена









Около двухсот детей сотрудников «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», а также школьники из Котовского, Даниловского районов Волгоградской области отдыхают сейчас в оздоровительном центре «Рассвет». Поднятием флагов под исполнение гимнов – российского и детского центра «Рассвет» состоялось торжественное открытие июньской смены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции команды шести отрядов показали свои презентации.

«Мантры» – такая тематика выбрана педагогами-организаторами для первой профильной смены. Задумка основана на погружении учащихся посредством игровых моделей в увлекательный мир древнеславянской мифологии. ДОЦ «Рассвет» превратился в отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями. Мальчишек и девчонок ожидает насыщенная и разнообразная программа, увлекательные исторические квесты, интеллектуальные и спортивные игры и многое другое. Опытные инструкторы проведут веревочные курсы, где ознакомят ребят с хитростями восточного искусства. В ходе военно-спортивной игры «Малая Виктория» воспитанников обучат стрельбе из арбалета и лука.

За последние шесть лет на развитие инфраструктуры оздоровительного центра «Рассвет», расположенного в Даниловском районе, АО «КАУСТИК» направил более 200 млн рублей. Сегодня здесь комфортабельные жилые корпуса, новый бассейн и душевые помещения, обширная благоустроенная территория с ухоженными зелеными насаждениями – предприятие делает все необходимое для комфортного, качественного и безопасного отдыха школьников. А благодаря стараниям опытных и креативных педагогов досуг воспитанников «Рассвета» не только интересен и насыщен событиями, но и познавателен. За 40 лет в «Рассвете» отдохнуло более 90 тысяч детей.