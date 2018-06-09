Станция «Пионерская» в Волгограде – «поехала»





На станции «Пионерская» запущены в работу современные тихоходные эскалаторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, первые пассажиры скоростного трамвая уже оценили комфортный спуск и подъем на четырех тихоходных эскалаторах. Ранее еще на трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - после проведенных ремонтных работ такое же оборудование также запущенов работу.

На станции «Пионерская» заменили на новые все 4 эскалатора. Это позволило вывести на новый уровень комфорт пассажиров волгоградской «подземки». Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике. Такие технологии позволяют не только существенно экономить электроэнергию, но и значительно увеличивают ресурс работы самого эскалатора.

Эскалаторы высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких материалов. Волгоградцы также заметили и оценили разницу в высоте ступеней: у новых эскалаторов они ниже, что делает использование подъемников еще более удобным и безопасным.



