Волгоградцев больше всего волнуют болельщики ЧМ-2018 и бездомные животные

Тема болельщиков волнует большинство жителей городов, где пройдет ЧМ-2018, включая и Волгоград. Согласно исследованию, которое провела социальная сеть «Одноклассники», - сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области доля сообщений пользователей, в которых говорится о данной теме, составляет 15,3%. Чуть больше – 16,9% - болельщиками интересуются в Самарской области, Ростовской - 16,1%, Татарстане - 15%. Чуть меньше обсуждают тему в Краснодарском крае -13,1%, Нижегородской области - 12,5% , Москве - 11,2%, Санкт- Петербурге - 9,2%. Кроме того, активно обсуждается проблема бездомных животных на улицах городов и символика чемпионата.

Всего по результатам опроса за турниром планируют следить 61% опрошенных. При этом абсолютное большинство (84%) пользователей соцсети готовы следить за игрой в кафе, барах и парках. Большинство намерены смотреть на футбольные матчи с семьей или друзьями, а 38% предполагают, что будут следить за чемпионатом в одиночестве, сообщает сегодня ТАСС.



