В антимонопольное ведомство поступили жалобы от трех компаний, которые давно занимаются выловом рыбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, заявители были не согласны с итогами конкурса, проведенного областным комитетом сельского хозяйства, на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Старополтавского и Новониколаевского районов. По сообщению антимонопольного ведомства, комиссией комитета по надуманным основаниям было отказано в допуске к участию в конкурсе предпринимателям, ранее занимавшимся рыболовством в регионе. Благодаря отстранению конкурентов, победителем был признан единственный претендент -- компания, которая ранее выловом рыбы не занималась.

«Нас возмутил такой избирательный подход конкурсной комиссии к представленным заявкам. Сложилось впечатление, что комиссия комитета в угоду определенному участнику намеренно искала основания для не допуска к конкурсу остальных предпринимателей, тщательно проверяя их заявки на соответствие всему действующему законодательству при этом выходя за пределы своих полномочий. Кстати, вчера же поступило еще 3 жалобы от рыболовов еще на один конкурс. По результатам их рассмотрения посмотрим, является ли данный подход комиссии комитета системным», -- сообщила замруководителя УФАС Ольга Ячменева.