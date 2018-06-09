На один месяц уменьшил Волгоградский областной суд срок наказания за смертельное ДТП водителю Виталию Камневу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, авария с двумя погибшими произошла в октябре минувшего года в Новоаннинском районе на трассе “Москва-Астрахань”. Там столкнулись “КамАЗ” и “Toyota Land Cruiser 200”. Выяснилось, что водитель грузовика Виталий Каменев сел пьяным за руль и уснул в пути. Машина выехала на встречную полосу и протаранила внедорожник. Двое пассажиров “Toyota” погибли на месте. Свою вину Каменев признал, но давать показания отказался.

Районный суд приговорил его к 5 годам и 10 месяцам в колонии-поселении. Областная инстанция смягчила приговор здесь учли, что у осужденного есть малолетний ребенок.