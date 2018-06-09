|Расследования
|09.06.2018 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань"
На один месяц уменьшил Волгоградский областной суд срок наказания за смертельное ДТП водителю Виталию Камневу. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, авария с двумя погибшими произошла в октябре минувшего года в Новоаннинском районе на трассе “Москва-Астрахань”. Там столкнулись “КамАЗ” и “Toyota Land Cruiser 200”. Выяснилось, что водитель грузовика Виталий Каменев сел пьяным за руль и уснул в пути. Машина выехала на встречную полосу и протаранила внедорожник. Двое пассажиров “Toyota” погибли на месте. Свою вину Каменев признал, но давать показания отказался.
Районный суд приговорил его к 5 годам и 10 месяцам в колонии-поселении. Областная инстанция смягчила приговор здесь учли, что у осужденного есть малолетний ребенок.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|09.06.2018 14:37
Около двухсот детей сотрудников «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», а также школьники из Котовского, Даниловского районов Волгоградской области отдыхают сейчас в оздоровительном центре «Рассвет». Поднятием флагов под исполнение гимнов – российского и детского центра «Рассвет» состоялось торжественное открытие июньской смены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции команды шести отрядов показали свои презентации. «Мантры» – такая тематика выбрана педагогами-организаторами для первой профильной смены. Задумка основана на погружении учащихся посредством игровых моделей в увлекательный мир древнеславянской мифологии. ДОЦ «Рассвет» превратился в отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями. Мальчишек и девчонок...
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|Происшествия
|09.06.2018 14:36
Загромождение автомобилей около пешеходного перехода на ул. Советской в Волгограде едва не стало причиной трагедии. Свидетелем этой сцены стал корреспондент ИА «Высота 102». Молодые люди из-за припаркованных автомобилей не увидели приближающийся транспорт, не ожидал их и водитель, который успел резко затормозить. В результате всем повезло - молодые люди отделались испугом, а водитель избежал наезда на пешеходов. Похоже, что парковщиков, которые в нарушении правил ПДД оставляют свои автомобили чуть ли не на переходах, не волнуют ни штрафы, ни риск, которому они подвергают пешеходов. Проблема неуважительного отношения водителей к пешим волгоградцам особенно обострилась в последнее время. У водителей свой аргумент...
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|Общество
|09.06.2018 14:31
На станции «Пионерская» запущены в работу современные тихоходные эскалаторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, первые пассажиры скоростного трамвая уже оценили комфортный спуск и подъем на четырех тихоходных эскалаторах. Ранее еще на трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - после проведенных ремонтных работ такое же оборудование также запущенов работу. На станции «Пионерская» заменили на новые все 4 эскалатора. Это позволило вывести на новый уровень комфорт пассажиров волгоградской «подземки». Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей...
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|Общество
|09.06.2018 14:25
Более десятка бытовых вагончиков, которые ранее находились на "Волгоград Арене", строители стадиона предлагают продать, а вырученные деньги пустить на погашение долгов по зарплате. Как сообщает ИА "Высота 102", волгоградец Андрей Кузубов, который через суд пытается взыскать долг по зарплате за 4,5 месяца, нашел имущество бывшего работодателя - субподрядной организации из Москвы - на территории бывшего метизного завода. Здесь, как оказалось, нашли пристанище 11 строительных бытовых вагончиков ООО "Строительная компания "Управление строительства-620" (ООО "СК "УС-620"), сотрудники которой выполняли на стадионе "Волгоград Арена" электромонтажные и отделочные работы. С этой компанией сегодня и...
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|Расследования
|09.06.2018 14:24
"Нерыбный день": В Волгоградском УФАС заподозрили областных чиновников в лоббировании интересов одной фирмы
В антимонопольное ведомство поступили жалобы от трех компаний, которые давно занимаются выловом рыбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, заявители были не согласны с итогами конкурса, проведенного областным комитетом сельского хозяйства, на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Старополтавского и Новониколаевского районов. По сообщению антимонопольного ведомства, коомисмией комитета по надуманным основаниям было отказано в допуске к усатию в конкурсе предпринимателям, ранее занимавшимся рыболовством в регионе. Благодаря отстранению конкурентов, победителем был признан единственный претендент -- компания, которая ранее выловом рыбы не занималась. «Нас возмутил такой избирательный подход конкурсной комиссии к представленным заявкам. Сложилось впечатление, что комиссия комитета в...
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|Общество
|09.06.2018 14:16
Тема болельщиков волнует большинство жителей городов, где пройдет ЧМ-2018, включая и Волгоград. Согласно исследованию, которое провела социальная сеть «Одноклассники», - сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области доля сообщений пользователей, в которых говорится о данной теме, составляет 15,3%. Чуть больше – 16,9% - болельщиками интересуются в Самарской области, Ростовской - 16,1%, Татарстане - 15%. Чуть меньше обсуждают тему в Краснодарском крае -13,1%, Нижегородской области - 12,5% , Москве - 11,2%, Санкт- Петербурге - 9,2%. Кроме того, активно обсуждается проблема бездомных животных на улицах городов и символика чемпионата. Всего по результатам опроса за турниром планируют следить 61% опрошенных. При этом абсолютное...
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|Происшествия
|09.06.2018 13:22
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Жирновского района, подозреваемого в мошенничестве с уборкой снега. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорная проверка показала что администрация Кленовского поселения заключила с местным жителем договор на очистку территории от зимних осадков. По договору он получил порядка 100 тысяч рублей. На деле дороги расчищались техникой крупных сельхозорганизаций и только те, по которым ездил их транспорт. На самого же мужчину не было зарегистрировано ни одной единицы техники, пригодной для уборки снега. Уголовное дело расследуют сотрудники отдела дознания ОМВД России по Жирновскому району.
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|Политика
|09.06.2018 13:20
Президиум генсовета партии «Единая Россия» назначил депутата Государственной думы РФ Александра Клыканова куратором Волгоградской области на время предвыборной кампании. Об этом в Волгограде местным партийцам заявил руководитель межрегионального координационного совета партии по ЮФО Константин Бахарев, сообщает ИА «Высота 102». Примечательно, что Александр Клыканов (на фото) – астраханец, в прошлом возглавлял думу Астраханской области. Вопросы подготовки к единому дню голосования и стоящие перед партией задачи представители «Единой России» из регионов ЮФО обсудили накануне в Волгограде в рамках заседания межрегинального координационного совета. Присутствовавший на встрече заместитель полномочного представителя президента России по Южному федеральному округу Анатолий Сафронов призвал коллег обратить внимание...
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|Экономика
|09.06.2018 13:09
Открытие нового центра отгрузки битумных продуктов и смазочных материалов состоялось накануне на территории Волгоградского НПЗ (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Проект реализован ООО «ЛЛК-Интернешнл» - бессменным лидером российского рынка по производству смазочных материалов. Со второго полугодия 2017 года компания является также единым оператором по реализации битумной программы. Как сообщает ИА «Высота 102», право на запуск центра было предоставлено Вице-президенту по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максиму Дондэ и заместителю губернатора Волгоградской области - председателю комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роману Бекову. «Проект, где реализованы самые передовые технологии и стандарты, был запущен...
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|Общество
|09.06.2018 13:00 (Обновлено: 09.06.2018 13:10)
Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. От жителей Волгоградской области и Волгограда жалобы принимаются по телефону 8 (8442)-33-29-73 и электронной почте [email protected] Так же граждане могут самостоятельно заполнить короткую онлайн-анкету: https://vk.cc/89DXmh Ситуация с повышением цен на бензин коснулась и Волгоградской области, здесь с начала года цена за литр бензина марки АИ-92 выросла примерно на 3 руб. - если в январе она составляла 39,05 руб., то уже сегодня это порядка 42 руб. «Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена...
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|Расследования
|09.06.2018 12:49
С вопиющей ситуацией столкнулись жители домов, которые обслуживает УК «Эксплуатационная служба». Как сообщили жители дома №6 по ул. Маршала Воронова (ЖК "Янтарный город"), после того, как управляющая компания обнародовала списки квартир, собственники которых задолжали за услуги ЖКХ, посредством расклейки объявлений на дверях подъездов, у тех, кто задолжал "ЭС", стали похищать индивидуальные электросчетчики, установленные на лестничных площадках. «Мы уже пять дней сидим без света. Когда у нас пропал счетчик, в управляющей компании сказали, чтобы мы оплатили и тогда свет появится. Мы внесли платеж в размере 10 тысяч рублей, но света, как и счетчика, у нас по-прежнему нет. А в...
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|Аналитика
|09.06.2018 12:27
В здании администрации Волгоградской области на пр. Ленина, 9 хорошо известный Белый зал переделан под новый формат. Как стало известно ИА «Высота 102», теперь он будет называться Залом воинской и трудовой славы. Главная «фишка» - установленные на стенах панно с выбитыми именами Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда и других известных и почетных жителей региона. В новом качестве зал, оформленный в том числе и в золотых тонах, предстанет уже очень скоро – 12 июня, в День России здесь проведут церемонию вручения государственных наград и наград Волгоградской области. Отныне Белый зал будет предназначаться именно для таких торжественных...
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|Общество
|09.06.2018 11:51
Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении фермера из Кумылженского района, подозреваемого в мошенничестве при получении соцвыплат. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в 2016 году 56-летний мужчина обратился в пенсионный фонд с просьбой назначить ему надбавку к пенсии по инвалидности, так как его доходы были ниже прожиточного минимума. Просьбу удовлетворили и за все время он получил 50 тысяч рублей. Но, как показала проверка, при обращении он умолчал о том, что является главой фермерского хозяйства. Свою вину мужчина полностью признал и, когда о мошенничестве стало известно, он сразу вернул...
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|Общество
|09.06.2018 11:35
Рыбная продукция без ветеринарных сопроводительных документов изъята в Волгограде у ООО "ДЖИ Эф Саратов", осуществляющего оптовую торговлю пищевыми продуктами. Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, подозрительную рыбу обнаружили сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки исполнения ветеринарного законодательства. В отношении должностного и юридического лица компании возбуждены материалы по ст. 10.8 КоАП РФ, в адрес руководителя общества внесены представления. По результатам их рассмотрения хранящаяся без сопроводительных документов продукция уничтожена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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|Общество
|09.06.2018 11:26
В городе Котельниково Волгоградской области молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с воспитателями подшефного детского сада № 6 «Радуга» организовали выпускной бал. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, предварительно молодежь предприятия устроила основательную уборку территории. Чистота, порядок и уют - это «лицо» детского сада, и молодые специалисты серьезно отнеслись к ответственному заданию. Они пересадили цветы, выкопали корни старых деревьев, вывезли отслуживший свой срок самодельные дворовые украшения, очистили территорию от листьев и сухой травы. Итог субботника - ухоженные детские площадки. Во время отчётного концерта выпускники порадовали гостей и своих друзей по детскому саду прекрасными вокальными и...
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9 июня 14:31
9 июня 14:25
9 июня 14:24
9 июня 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань"
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Расследования
9 июня 14:24
9 июня 13:50
В Волгограде водителю грузовика из-за ребенка смягчили приговор за смертельное ДТП на трассе "Москва-Астрахань"
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