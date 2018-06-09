В Волгограде двое пешеходов едва не угодили под колеса около здания гордумы







Загромождение автомобилей около пешеходного перехода на ул. Советской в Волгограде едва не стало причиной трагедии. Свидетелем этой сцены стал корреспондент ИА «Высота 102». Молодые люди из-за припаркованных автомобилей не увидели приближающийся транспорт, не ожидал их и водитель, который успел резко затормозить. В результате всем повезло - молодые люди отделались испугом, а водитель избежал наезда на пешеходов. Похоже, что парковщиков, которые в нарушении правил ПДД оставляют свои автомобили чуть ли не на переходах, не волнуют ни штрафы, ни риск, которому они подвергают пешеходов.

Проблема неуважительного отношения водителей к пешим волгоградцам особенно обострилась в последнее время. У водителей свой аргумент – отсутствие парковок в центре города. Тем не менее это является нарушением ПДД, а стражи порядка на это зачастую не реагируют. Между тем, напомним, в Волгограде сейчас полицейских гораздо больше, чем обычно. В городе-герой прибыли для обеспечения правопорядка во время ЧМ-2018 сотрудники ДПС из соседних регионов: Воронежской, Астраханской, Липецкой, Оренбургской и Саратовской областей.



