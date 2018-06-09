







Открытие нового центра отгрузки битумных продуктов и смазочных материалов состоялось накануне на территории Волгоградского НПЗ (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Проект реализован ООО «ЛЛК-Интернешнл» - бессменным лидером российского рынка по производству смазочных материалов. Со второго полугодия 2017 года компания является также единым оператором по реализации битумной программы.

Как сообщает ИА «Высота 102», право на запуск центра было предоставлено Вице-президенту по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максиму Дондэ и заместителю губернатора Волгоградской области - председателю комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роману Бекову.









«Проект, где реализованы самые передовые технологии и стандарты, был запущен в тестовом режиме в мае. Главная его цель – минимизация времени для получения нашей продукции, достигнута. Это пилотный проект, и именно Волгоград стал первым городом, где мы внедрили новые, повышающие эффективность автомобильной логистики технологии и сервисные решения для клиентов компании», - сообщил журналистам волгоградских СМИ начальник управления диспетчеризации и автотранспорта ООО «ЛЛК-Интернешнл» Сергей Новоселов, отметив, что битумные мощности компании размещены на 3-ёх НПЗ - в Волгограде, Нижнем Новгороде и Перми.









Все присутствующие на открытии терминала смогли понять, как это теперь работает. Работа нового центра будет строиться через портал записи, а также через мобильное приложение на iOS и Android. Клиент может зарегистрироваться онлайн и предварительно забронировать партию нефтепродуктов. Такое нововведение ускорит обслуживание коммерческого транспорта и сократит время ожидания в очереди с суток до 1,5 часов. Данные с портала передаются в учетную систему. Клиенту приходит sms с QR кодом, в назначенное время он приезжает, проходит досмотр и автоматическую авторизацию. Пока идет погрузка продукции, готовятся все необходимые документы. Система, в частности, сама «отправляет» по 3 машины к битумной эстакаде и «сигналит», когда должна выезжать следующая партия.

«Мы убеждены, что развитие качественного и высокотехнологичного сервиса – единственно правильный путь для компании, стремящейся к лидерству в чрезвычайно конкурентном бизнесе масел и битумов. В рамках реализации битумной стратегии инвестиции составят $100 млн. Основные цели программы - дальнейшая модернизация производства, расширение линейки битумной продукции, прямое взаимодействие с ведущими предприятиями дорожно-строительной отрасли и реализация экспортного потенциала», - отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.









Учитывая, что не все организации имеют спецтехнику для перевозки подобного рода материалов, потребность в них на территории Волгоградской области прогнозируется высокая. Парк битумовозов оснащен технологиями, которые защищают потребителей от несанкционированного слива продукта и обеспечивают подлинность продукции.

«Основа нашего развития – разработка и централизованное внедрение цифровых решений, которые помогут оптимизировать бизнес и поднять битумное направление на принципиально новый технологичный уровень. Наша компания выпускает нефтяные битумы в соответствии с современным стандартом ГОСТ 33133-2014, а также приступает к производству полимерно-модифицированных битумных материалов, отвечающих новейшим мировым стандартам дорожной отрасли и адаптированных к инновационной системе проектирования дорог Superpave. Мы прогнозируем, что использование во всей цепочке строительства дорог высококачественных материалов позволит значительно увеличить межремонтный срок и качество асфальтового покрытия» - прокомментировал Кирилл Верета, Генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл».







