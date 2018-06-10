|Общество
|11.06.2018 05:43
Управляющая компания в Волгограде озаботилась провокациями в отношении себя
Управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» призвала жителей домов, которые она обслуживает, быть бдительными и не поддаваться на провокации, чем повергла многих в недоумение. Во всяком случае, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир дома №48 по ул. Таращанцев, на подъездах многоэтажек неожиданно появились объявления, суть которых сводится к тому, что «участились случаи мошенничества, и что в вашем доме может проводиться агитация по смене управляющей компании». Жителей призвали при возникновении подобных случаев сразу же звонить в УК, так как «только вместе мы сможем избежать негативных последствий».
Как заявили информагентству собственники квартир, на самом деле они были бы очень «счастливы сменить данную УК, которая, по их словам, "отвратительно выполняет свои обязанности. Дворы никто не убирает, подъезды люди моют сами, к мусорной площадке не подойти и т.д.". И, видимо, неслучайно, - напомнили жители, - управляющую компанию не раз по суду обязали выполнять свои обязанности. Не так давно инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Но вместо того, чтобы навести порядок, управляющая компания стала судиться с инспекцией.
Кроме того, компания уже лишалась лицензии на управление несколькими домами из-за подделки решений общего собрания жильцов. Не раз управление жилищным фондом было оштрафовано за нежелание ремонтировать балконы и таким обеспечивать безопасность прохожих, за нарушения, допущенные при содержании площадок для сбора мусора, которые завалены отходами.
«Вместо того, чтобы ходить по судам, управляющей компании следовало бы добросовестно выполнять свои обязанности, а не развешивать на подъездах непонятные объявления о непонятных провокациях», - заключили жители Краснооктябрьского района.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в настоящее время руководитель «УЖФ Краснооктябрьского района» и ООО «Энерго-Инвест» Анна Драгунова по решению Центрального районного суда пребывает в СИЗО. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено после исчезновения крупной суммы денег, собранных с жильцов в оплату коммунальных услуг. По сведениям информагентства, с середины 2015 по январь 2018 со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий.
Анну Драгунову ждет приговор суда.
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