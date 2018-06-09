Руководство «Единой России» назначило астраханца куратором Волгограда на выборах в гордуму





Президиум генсовета партии «Единая Россия» назначил депутата Государственной думы РФ Александра Клыканова куратором Волгоградской области на время предвыборной кампании. Об этом в Волгограде местным партийцам заявил руководитель межрегионального координационного совета партии по ЮФО Константин Бахарев, сообщает ИА «Высота 102». Примечательно, что Александр Клыканов (на фото) – астраханец, в прошлом возглавлял думу Астраханской области.

Вопросы подготовки к единому дню голосования и стоящие перед партией задачи представители «Единой России» из регионов ЮФО обсудили накануне в Волгограде в рамках заседания межрегинального координационного совета. Присутствовавший на встрече заместитель полномочного представителя президента России по Южному федеральному округу Анатолий Сафронов призвал коллег обратить внимание на ряд важных моментов. В частности, по его словам, региональным отделениям партии на юге страны нужно с особым трепетом относиться к протестной повестке, которая периодически возникает в медийном поле. «Это касается и экологических процессов, и выступлений обманутых дольщиков, акций протеста, проводимых трудовыми коллективами. В этих вопросах нужно работать на опережение, не допускать разрастания небольших конфликтов в крупные события с негативными последствиями. Для этого требуется более активное включение депутатского корпуса партии и прямой диалог с людьми», - отметил Сафронов.





К сожалению, как добавил замполпреда главы государства в ЮФО, «сегодня во многих регионах округа избранные депутаты не проявляют активности в сложных конфликтных ситуациях, избегают работы с гражданским обществом, протестными группами». В связи с чем Анатолий Сафронов попросил секретарей реготделений подумать «о внутрипартийных дисциплинарных мерах» в отношении пассивных партийцев с депутатским удостоверением.

Еще одна важная задача - усиление позиций партии в информационном пространстве. «Сегодня мы живем в сетевом обществе, вертикальный контроль за информацией перестал играть доминирующую роль», - констатировал Сафронов. Он также упомянул об участившихся случаях распространения фейковых новостей и информационных войнах. «Нужно приводить партийные организации в соответствие с новой реальностью, больше внимания уделять публикации материалов в интернете и соцсетях. Партийные активы и исполком в режиме реального времени должны реагировать на конструктивную критику в медиапространстве. Нельзя оставлять граждан наедине с информационным вакуумом, который могут заполнить негативной риторикой», - предостерег коллег заместитель полпреда президента. Предстоящие 9 сентября выборы, как подчеркнул заместитель полномочного представителя президента, должны пройти «в атмосфере повышенного внимания к проблемам избирателям, информационной открытости и конструктивного соревнования с оппозиционными партиями».

Представитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Клыканов дал оценку прошедшему в южных регионах прамериз. Так, он отдельно отметил Ростовскую область, которая вышла на первое место в стране по количеству участников онлайн-голосования (45 тысяч человек). Что касается Волгограда, то Клыканов заявил, что благодарит местных партийцев за то, что «смогли пройти предварительное голосование без скандалов, как это всегда было принято».

Первый замруководителя МКС партии власти по ЮФО, депутат Госдумы Виктор Дерябкин отметил, что перед регионами стоит задача улучшить качество выдвигаемых кандидатов. В целом, по Южному федеральному округу обновление списка выдвиженцев составляет около 50% по сравнению с предыдыдущей избирательной кампанией. В Волгограде этот процент меньше. 20 действующих депутатов Волгоградской гордумы, победивших на праймериз, станут кандидатами в депутаты от «ЕР». Всего разыгрывается 36 мандатов. В думе нынешнего созыва депутатский корпус состоит из 48 человек. Из них 33 - были избраны от «Единой России».

Фото: Дмитрий Лобакин.