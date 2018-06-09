Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении фермера из Кумылженского района, подозреваемого в мошенничестве при получении соцвыплат. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в 2016 году 56-летний мужчина обратился в пенсионный фонд с просьбой назначить ему надбавку к пенсии по инвалидности, так как его доходы были ниже прожиточного минимума. Просьбу удовлетворили и за все время он получил 50 тысяч рублей. Но, как показала проверка, при обращении он умолчал о том, что является главой фермерского хозяйства. Свою вину мужчина полностью признал и, когда о мошенничестве стало известно, он сразу вернул...

Прочитана: 941 раз