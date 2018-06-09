В Волгограде у должников УК массово похищают счетчики





С вопиющей ситуацией столкнулись жители домов, которые обслуживает УК «Эксплуатационная служба». Как сообщили жители дома №6 по ул. Маршала Воронова (ЖК "Янтарный город"), после того, как управляющая компания обнародовала списки квартир, собственники которых задолжали за услуги ЖКХ, посредством расклейки объявлений на дверях подъездов, у тех, кто задолжал "ЭС", стали похищать индивидуальные электросчетчики, установленные на лестничных площадках. «Мы уже пять дней сидим без света. Когда у нас пропал счетчик, в управляющей компании сказали, чтобы мы оплатили и тогда свет появится. Мы внесли платеж в размере 10 тысяч рублей, но света, как и счетчика, у нас по-прежнему нет. А в управляющей компании теперь отказываются от своих слов и говорят, что ничего не обещали», - рассказала жительница первого подъезда дома №6 по ул. Маршала Воронова Ирина Прокопенко. По словам девушки, в такую же ситуацию попали и остальные владельцы квартир, упомянутых в "черном списке". «У всех, кто задолжал УК, счетчики также похищены. Мы считаем, что так коммунальщики отомстили тем, кто им вовремя не заплатил», - говорят жители.





Между тем, в ООО «УК «Эксплуатационная служба» корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что сами озабочены происходящими событиями. «Мы предполагаем, что это направленная против нас провокация, - сообщил начальник юридического отдела Данил Сухарев. – Сначала счетчик пропал у должника, который работает в отделе полиции Советского района – наверное, так хотели привлечь внимание правоохранительных органов к нашей компании. Потом это началось повсеместно. Кто-то, наверное, хочет занять наше место на рынке. У нас несколько десятков заявлений об исчезновении счетчиков. Кто-то из жильцов видел, как снимали счетчики, но эти люди, кстати, без спецодежды и опознавательных знаков нашей УК, представлялись нашими сотрудниками. Ответственно заявляю – наша компания к этому не имеет никакого отношения!»

По словам Данилы Сухарева, руководство компании намерено также обратиться в правоохранительные органы. Но перед этим коммунальщики хотят попробовать самостоятельно найти злоумышленников. «Кое-где мы уже установили камеры видеонаблюдения, вот до конца месяца подождем, а потом пойдем в полицию», - пояснил юрист.





Между тем, оставшиеся без света и счетчиков жители также уже обратились в полицию, где потребовали провести расследование по факту похищения имущества. "Мы не верим, что управляющая компания не имеет отношения к произошедшему, надеемся, полицейские разберутся", - заявили они. К слову, в управляющей компании пояснили,что у жителей один выход: чтобы свет снова появился в квартирах, им надо самим купить счетчик, а уж установят его сотрудники компании – бесплатно.



