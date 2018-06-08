







В городе Котельниково Волгоградской области молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с воспитателями подшефного детского сада № 6 «Радуга» организовали выпускной бал.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, предварительно молодежь предприятия устроила основательную уборку территории. Чистота, порядок и уют - это «лицо» детского сада, и молодые специалисты серьезно отнеслись к ответственному заданию. Они пересадили цветы, выкопали корни старых деревьев, вывезли отслуживший свой срок самодельные дворовые украшения, очистили территорию от листьев и сухой травы. Итог субботника - ухоженные детские площадки. Во время отчётного концерта выпускники порадовали гостей и своих друзей по детскому саду прекрасными вокальными и хореографическими номерами, выполненными с истинным талантом, обаянием и артистизмом. Символом выпускного торжества стала ромашка - олицетворение семьи, любви, чистоты, гармонии, и кульминацией программы стал трогательный танец «Ромашковое поле» в исполнении выпускников.









Свою версию «Ромашкового поля», изображённого на холсте, молодые специалисты от имени компании «ЕвроХим–ВолгаКалий» подарили детскому саду. Все выпускники получили памятные подарки.

В недалеком будущем молодежь «ЕвроХим - ВолгаКалия» планирует провести ещё один субботник, в котором они совместно с воспитателями создадут для детей «Тропу здоровья».