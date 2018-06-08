«Ростелеком» в Волгограде приглашает отметить День России вместе









В День России в Волгограде пройдет множество праздничных мероприятий, партнером одной из площадок стал «Ростелеком». 12 июня с 18 часов в Мемориальном парке у подножия «Мамаева кургана» в районе стадиона «Волгоград Арена» будет действовать интерактивная зона «Ростелекома», где можно будет получить у специалистов компании всю необходимую информацию: о новых тарифах, узнать о скидках и акциях и подключить услуги оператора. Об этом ИА «высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

Программа праздника с призовыми викторинами и конкурса рассчитана на детей и взрослых, а для самых маленьких посетителей – аквагрим. Любители экстрима смогут принять участие в городском турнире воркаута Street Workout-2018 и показать свои умения в двух номинациях. Так в Power battle по результатам поединков определится наиболее профессиональный участник, а в «Двоеборье» победит сильнейший в искусстве подтягивания на турнике и отжиманий на брусьях.



