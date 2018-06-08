|Общество
|09.06.2018 10:48
Роспотребнадзор сократил количество легальных пляжей в Волгоградской области
Если в прошлом году в регионе специалисты надзорного ведомства рекомендовали 22 пляжа и мест отдыха, то в этом - всего 18. Об этом сообщили "ИА Высота 102" в Управлении Роспотребнадзора по региону. Напомним, в Волгограде откроются всего четыре пляжа: В Тракторозаводском районе - это правый берег Волги, напротив отеля «Старт»; в Советском районе - правый берег р.Волги, набережная им.Тулака; в Кировском районе - левый берег Волги, о.Сарпинский; в Красноармейском районе - песчаная коса северо-западней от маяка, расположенного на полуострове Сарпинский. На "диком" пляже, расположенном напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей, санитарные врачи рекомендуют волгоградцам и гостям города только загорать. В прошлом году в Волгограде специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для отдыха 5 пляжей.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Аналитика
|09.06.2018 12:27
В здании администрации Волгоградской области на пр. Ленина, 9 хорошо известный Белый зал переделан под новый формат. Как стало известно ИА «Высота 102», теперь он будет называться Залом воинской и трудовой славы. Главная «фишка» - установленные на стенах панно с выбитыми именами Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда и других известных и почетных жителей региона. В новом качестве зал, оформленный в том числе и в золотых тонах, предстанет уже очень скоро – 12 июня, в День России здесь проведут церемонию вручения государственных наград и наград Волгоградской области. Отныне Белый зал будет предназначаться именно для таких торжественных...
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|Общество
|09.06.2018 11:51
Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении фермера из Кумылженского района, подозреваемого в мошенничестве при получении соцвыплат. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в 2016 году 56-летний мужчина обратился в пенсионный фонд с просьбой назначить ему надбавку к пенсии по инвалидности, так как его доходы были ниже прожиточного минимума. Просьбу удовлетворили и за все время он получил 50 тысяч рублей. Но, как показала проверка, при обращении он умолчал о том, что является главой фермерского хозяйства. Свою вину мужчина полностью признал и, когда о мошенничестве стало известно, он сразу вернул...
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|Общество
|09.06.2018 11:35
Рыбная продукция без ветеринарных сопроводительных документов изъята в Волгограде у ООО "ДЖИ Эф Саратов", осуществляющего оптовую торговлю пищевыми продуктами. Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, подозрительную рыбу обнаружили сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки исполнения ветеринарного законодательства. В отношении должностного и юридического лица компании возбуждены материалы по ст. 10.8 КоАП РФ, в адрес руководителя общества внесены представления. По результатам их рассмотрения хранящаяся без сопроводительных документов продукция уничтожена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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|Общество
|09.06.2018 11:26
В городе Котельниково Волгоградской области молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с воспитателями подшефного детского сада № 6 «Радуга» организовали выпускной бал. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, предварительно молодежь предприятия устроила основательную уборку территории. Чистота, порядок и уют - это «лицо» детского сада, и молодые специалисты серьезно отнеслись к ответственному заданию. Они пересадили цветы, выкопали корни старых деревьев, вывезли отслуживший свой срок самодельные дворовые украшения, очистили территорию от листьев и сухой травы. Итог субботника - ухоженные детские площадки. Во время отчётного концерта выпускники порадовали гостей и своих друзей по детскому саду прекрасными вокальными и...
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|Телеком
|09.06.2018 10:46
В День России в Волгограде пройдет множество праздничных мероприятий, партнером одной из площадок стал «Ростелеком». 12 июня с 18 часов в Мемориальном парке у подножия «Мамаева кургана» в районе стадиона «Волгоград Арена» будет действовать интерактивная зона «Ростелекома», где можно будет получить у специалистов компании всю необходимую информацию: о новых тарифах, узнать о скидках и акциях и подключить услуги оператора. Об этом ИА «высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Программа праздника с призовыми викторинами и конкурса рассчитана на детей и взрослых, а для самых маленьких посетителей – аквагрим. Любители экстрима смогут принять участие в городском турнире воркаута...
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|Происшествия
|09.06.2018 10:30
Два человека доставлены в больницу после аварии в районе Волжской ГЭС в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня около половины десятого утра на въезде в Волжский маршрутка №160 врезалась в стоящий трактор. В салоне микроавтобуса находились всего двое пассажиров, которых отправили в медучреждение для обследования. Ранее в экстренных службах региона информагентству сообщили, что в ДТП ушибы получили мужчина и женщина. Их доставили в больницу имени Фишера...
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|Общество
|09.06.2018 10:13
Передано в суд уголовное дело троих волгоградцев, обвиняемых в попытке подкупа полицейского. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ранее 51-летний мужчина попался на продаже “пиратских” программ. Желая “замять” уголовное дело, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей полицейским. Деньги он решил передать при помощи двух посредников. Их задержали при попытке дать взятку оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.
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|Расследования
|09.06.2018 08:55
Четыре человека, которые были доставлены в больницу №4 в Волгограде после ДТП с троллейбусом и маршруткой, случившегося накануне около Дворца спорта, после обследования отказались от госпитализации из-за незначительности полученных ушибов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона. Всего в ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки, трое из них сразу отказались от больницы. В региональном ГУ МВД информагентству рассказали, что ДТП случилось в пятницу около 17:50 напротив дома № 98 по проспекту Ленина. Как известно на данный момент, микроавтобус “Ford Transit” под управлением 46-летнего водителя врезался в остановившийся троллейбус. После столкновения четверо пассажирок маршрутки с ушибами обратились за медицинской...
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|Общество
|09.06.2018 08:45 (Обновлено: 09.06.2018 10:46)
«Нет золотому бензину!» - под таким названием в Волжском Волгоградской области состоялась акция протеста против подорожания цен на ГСМ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ и ЛКСМ, к акции присоединились представители общественных организаций «Дети войны», ВЖС «Надежда России», «Союз Советских Офицеров» и местного общественного движения «Проект помощи на дорогах «ROAD HELP». Участники народного протеста держали в руках плакаты следующего содержания: "НЕТ ЗОЛОТОМУ БЕНЗИНУ!", "ДОРОГОЙ БЕНЗИН = ДОРОГИЕ ПРОДУКТЫ!", "НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ ЭТИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН", "ТАК И БУДУТ ОБДИРАТЬ, ЕСЛИ БУДЕМ МЫ МОЛЧАТЬ!", "ТОПЛИВО СТРАНЕ ПО НАРОДНОЙ ЦЕНЕ!", "НЕФТЯНЫЕ КОРОЛИ, ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД!", "ПРИРОДНЫЕ...
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|Происшествия
|09.06.2018 08:33 (Обновлено: 09.06.2018 09:40)
Мужчину, пострадавшего в аварии, вертолетом эвакуировали в Волгоград из больницы Камышина. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 40-летнего пациента доставили в БСМП №25 в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, множественные переломы ребер, ног и таза, а также пневмоторакс. Сейчас за его жизнь борются волгоградские медики.
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|Общество
|09.06.2018 03:36
Персонал больницы №25 скорой медицинской помощи - базового медицинского учреждения во время проведения в Волгограде чемпионата мира по футболу - прошел ускоренное обучение английскому языку. Несколько месяцев врачи, которым предстоит дежурить на стадионе и принимать иностранных пациентов по скорой и неотложной помощи, готовились к массовому наплыву в Волгоград гостей из разных стран мира. Чему научились волгоградские врачи к ЧМ - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Аналитика
|08.06.2018 20:20
Смотрите сегодня в программе: чемпионат мира по футболу на подходе к Волгограду - для посетителей «жарких» матчей изготовили кепки и веера с фотографиями города - героя. Цены на нефтепродукты в Волгоградской области все так же «неприемлемо и неправильно» высоки, но уже вторые сутки стабильны. Власти Среднеахтубинского района Волгоградской области снова удивились и прозрели: подозрительный объект у всех на глазах не замечали почти год. Волгоградские врачи желают иностранным болельщикам не болеть: но на всякий случай доктора в преддверии ЧМ «подтянули» английский. Аллея памяти: в Волжском увековечили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят...
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|Политика
|08.06.2018 18:56
Проекты «Единой России» – это главный инструмент для реализации поставленных политических задач. Об этом сегодня в Волгограде на заседании межрегионального координационного совета «Единой России» по ЮФО заявила депутат Госдумы, замруководителя совета Анна Кувычко. Она выступила перед однопартийцами из восьми регионов федерального округа с докладом о проектной деятельности «ЕР». Мероприятие прошло под председательством руководителя МКС в ЮФО, депутата Госдумы Константина Бахарева. Участие во встрече также принял заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов. Напомним, в декабре 2017 года на съезде партии «Единая Росссия»...
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|Общество
|08.06.2018 17:12
Волгоградцам пообещали, что «бешенство» АЗС не приведет к удорожанию проезда в общественном транспорте
Массового и резкого повышения цен на проезд в городском транспорте в муниципалитетах Волгоградской области не произойдет. Так считает председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента. Комментируя ситуацию с повышением стоимости ГСМ, депутат отметил, что около 70% основных автобусных маршрутов, например, в Волгограде, осуществляют свою деятельность по регулируемым тарифам. «То есть у перевозчиков, в том числе у государственных и муниципальных предприятий, нет права повышать цены на проезд без согласования с властями. Да, есть компании, работающие по нерегулируемым тарифам, то есть частные транспортные...
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|Спорт
|08.06.2018 16:16
Семеро игроков из основного состава “Ротора-Волгограда” перезаключили договоры с клубом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Новые контракты подписали Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин. О дальнейшей судьбе других игроков пока официально не сообщается. Сейчас команда с новым главным тренером Робертом Евдокимовым отправилась на первые сборы которые проходят в Краснодарском крае в поселке Абрау-Дюрсо. Известно, что с ними поехали игроки молодежного состава - вратарь Владислав Лизенко и полузащитник Николай Кузнецов. Также на “смотрины” отбыла большая группа футболистов, ранее выступавших за другие клубы. Ранее ИА "Высота 102" сообщало,...
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9 июня 10:48
Роспотребнадзор сократил количество легальных пляжей в Волгоградской области 5
9 июня 10:30
8 июня 20:20
8 июня 17:12
8 июня 15:14
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8 июня 12:29
Общество
9 июня 10:48
Роспотребнадзор сократил количество легальных пляжей в Волгоградской области 5
8 июня 17:12
8 июня 15:14
8 июня 10:17
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