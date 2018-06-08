Два человека доставлены в больницу после столкновения маршрутки и трактора в районе Волжской ГЭС





Два человека доставлены в больницу после аварии в районе Волжской ГЭС в Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня около половины десятого утра на въезде в Волжский маршрутка №160 врезалась в стоящий трактор. В салоне микроавтобуса находились всего двое пассажиров, которых отправили в медучреждение для обследования.

Ранее в экстренных службах региона информагентству сообщили, что в ДТП ушибы получили мужчина и женщина. Их доставили в больницу имени Фишера в Волжском. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

По словам очевидцев, из-за аварии возникла большая пробка со стороны выезда из Волгограда. К 10:30 "хвост" машин растянулся до улицы имени Николая Отрады.

Фото: Эрнест Авилов, Наталья Закотенко



