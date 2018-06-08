“Компьютерный пират” из Волгограда пойдет под суд за попытку подкупа полицейского

Передано в суд уголовное дело троих волгоградцев, обвиняемых в попытке подкупа полицейского. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ранее 51-летний мужчина попался на продаже “пиратских” программ. Желая “замять” уголовное дело, он решил дать взятку в 200 тысяч рублей полицейским. Деньги он решил передать при помощи двух посредников.

Их задержали при попытке дать взятку оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.



