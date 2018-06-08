В Волгоград на слете «Единой России» собрались представители восьми регионов





Проекты «Единой России» – это главный инструмент для реализации поставленных политических задач. Об этом сегодня в Волгограде на заседании межрегионального координационного совета «Единой России» по ЮФО заявила депутат Госдумы, замруководителя совета Анна Кувычко. Она выступила перед однопартийцами из восьми регионов федерального округа с докладом о проектной деятельности «ЕР». Мероприятие прошло под председательством руководителя МКС в ЮФО, депутата Госдумы Константина Бахарева. Участие во встрече также принял заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов.

Напомним, в декабре 2017 года на съезде партии «Единая Росссия» было принято решение о об укрупнении партийных проектов с 20 до 14. Это «Народный контроль», федеральным координатором которого является Анна Кувычко, «Городская среда», в рамках которой благоустраиваются жилые дворы, «Культура малой родины», который позволяет обновлять сельские дома культуры, «Детский спорт» и другие.

По словам руководителя межрегионального координационного совета по ЮФО Константина Бахарева, в партийных проектах должны отражаться, в том числе, основные посылы президентской программы развития России на ближайшие шесть лет. «Единая Россия» должна стать главной политической силой для реализации прорывной программы лидера страны. Наша задача использовать все свои возможности и ресурсы для того, чтобы национальные идеи, озвученные в майских указах президента, были достигнуты в каждом регионе и каждом муниципалитете, чтобы и городские и сельские жители почувствовали изменения к лучшему», - отметил Бахарев.

Анна Кувычко в своем выступлении подчеркнула, что проекты «Единой России» сегодня полностью отвечают электоральным запросам населения. «Можно с уверенностью заявить, что проекты являются обязательными для реализации в каждом регионе, они помогают наладить коммуникацию с жителями, получать от них обратную связь и совместными усилиями влиять на улучшение ситуации в самых различных сферах. Большая часть проектов подкреплена бюджетным финансированием – это очень важно», - отметила замруководителя МКС «Единой России» по ЮФО.

Отдельное внимание Анна Кувычко уделила новому партийному проекту экологической направленности «Чистая страна», концепция которого только прорабатывается на федеральном уровне. «Это еще один проект, который отвечает на актуальный электоральный запрос. Нам всем нужно подключаться к дискуссиям для формирования его повестки», - обратилась к партийцам Ана Кувычко.

В целом работу межрегионального координационного совета Анна Кувычко оценила высоко и добавила, что однопартийцам нужно чаще встречаться для «сверки часов» и обсуждения проблемных вопросов, связанных с реализацией проектов. «Региональные координаторы партийных проектов не всегда верно понимают те целевые установки, которые поступают из федерального центра по видеоселекторной связи. Поэтому личные встречи, открытые дискуссии и мозговой штурм помогают нам добиваться больших результатов», - заключила Анна Кувычко.