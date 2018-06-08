



Массового и резкого повышения цен на проезд в городском транспорте в муниципалитетах Волгоградской области не произойдет. Так считает председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента. Комментируя ситуацию с повышением стоимости ГСМ, депутат отметил, что около 70% основных автобусных маршрутов, например, в Волгограде, осуществляют свою деятельность по регулируемым тарифам. «То есть у перевозчиков, в том числе у государственных и муниципальных предприятий, нет права повышать цены на проезд без согласования с властями. Да, есть компании, работающие по нерегулируемым тарифам, то есть частные транспортные предприятия. Они могут поднять цены на проезд, но не думаю, что они резко повысятся, потому что у их конкурентов – госпредприятий, они останутся такие, как были. Мы будем взаимодействовать с муниципалитетами во всех районах волгоградского региона, чтобы не допустить скачка цен на проезд в общественном транспорте»,- подчеркнул парламентарий.

Накануне цены на бензин в Волгограде перестали расти. Хотя еще несколько дней назад постоянно менялись в сторону удорожания. На данный момент литр АИ-95 на «Газпроме» стоит 46,99 рубля, >на > «Роснефти» - 44,7 рубля, на «Лукойле» - 45,95 рубля.



